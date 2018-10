Alexandre Gallo é demitido e Atlético-MG já tem novo diretor de futebol

Após quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, eliminado de todas as competições do ano e vários jogadores que não deram certo, Alexandre Gallo foi demitido do Atlético-MG nesta terça-feira (30). O anúncio da demissão foi feita no Twitter oficial do clube. Marques, que era coordenador das categorias de base do Galo, agora assume o posto de diretor de futebol.

No início da tarde desta terça-feira (30), o Sr. Alexandre Tadeu Gallo foi desligado do clube, onde exercia a função de Diretor de Futebol. Agradecemos e desejamos sucesso na sequência da sua carreira. — Atlético (@atletico) 30 de outubro de 2018

Nos quatro protestos da torcida do Atlético na última semana, Alexandre Gallo era o principal alvo. Gallo foi anunciado como diretor de futebol por Sérgio Sette Câmara, quando tomou posse na presidência do clube.

Na era Gallo, o Atlético-MG tinha como projeto rejuvenescer o elenco. Das 18 contratações na temporada, a maioria são jovens com pouco currículo de carreira profissional e apenas quatro são titulares.

A temporada do alvinegro não começou nada bem. Após uma boa estreia, o time caiu de rendimento e que culminou na demissão de Oswaldo de Oliveira no começo de fevereiro. Thiago Larghi assumiu, conseguiu fazer um bom semestre, apesar das eliminações na Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Mineiro, mas foi demitido na primeira quinzena de outubro.

Cargo já tem dono

Foto: Divulgação/ Atlético-MG

Marques Batista de Abreu, 45 anos, é ídolo dos torcedores do Atlético. Autor de 133 gols pelo clube, ele chegou juntamente com Alexandre Gallo no fim do ano passado - na ocasião para assumir a diretoria da base. Marques será apresentado amanhã, na Cidade do Galo.

Em contato com GloboEsporte.com, Marques afirmou que deve ficar como diretor de futebol apenas até dezembro. Após essa data, ele deve retornar para as categorias de base.