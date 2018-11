Atlético-PR derrota Fluminense e larga com vantagem por vaga na final da Sul-Americana

Nesta quarta-feira (7), o Atlético-PR venceu o Fluminense por 2 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana, ​na Arena da Baixada. Os gols do duelo foram marcados por Renan Lodi e Rony.

A equipe mandante começou atacando e aos sete minutos do primeiro tempo veio a primeira grande chance. Gum desarmou Cirino, após o atacante driblar o goleiro Júlio César. Aos onze minutos foi a vez do Fluminense responder e quase abriu o placar. Após cobrança de escanteio, o goleiro Santos fez duas defesas difíceis em cabeçadas de Gum e Luciano.

O jogo seguiu em ritmo acelerado e aos 18 minutos Renan Lodi abriu o placar para o Furacão. O lateral chutou e a bola parou na zaga do Fluminense. Mas na sequência ele recuperou a bola e chutou novamente. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Aos 32 minutos, Júlio César salvou o que seria o segundo do Atlético-PR. Após cruzamento de Renan Lodi, foi a vez de Cirino cabecear em cima do goleiro do Tricolor.

O Fluminense teve a chance do empate ainda no primeiro tempo. Aos 39 minutos, Jonathan errou na saída de bola e Everaldo invadiu a área. Mas o chute saiu fraco e o goleiro Santos defendeu sem problemas.

O Atlético-PR seguiu atacando e no minuto seguinte mais uma chance. Lucho González chutou e a bola desviou em Digão. Júlio César fez uma ótima defesa e a bola parou no travessão. No rebote, Cirino mandou para fora.

No segundo tempo, o Fluminense começou atacando. Aos três minutos, Sornoza cobrou falta e defesa afastou. No rebote, Everaldo conseguiu um escanteio. E o goleiro Santos afastou o perigo na sequência.

Aos 21 minutos, mais uma chance perdida pelo Fluminense. Ibañez tocou para Sornoza, que devolveu para o zagueiro. Ele chutou de bico e bola passou perto do gol do Atlético-PR.

Sete minutos depois, mais uma grande chance perdida pelo Furacão. Pablo recebeu de Rony, que saiu na frente de Júlio César e acertou o travessão. Mas aos 32 o Atlético-PR conseguiu seu segundo gol. Renan Lodi cruzou, a defesa do Tricolor se posicionou mal e Rony marcou de cabeça.

O Fluminense foi superior durante os primeiros 25 minutos do segundo tempo, mas não soube converter isso em gols. E voltou a ser envolvido pela equipe paranaense, que pressionou e ampliou o placar.

Após os dois gols sofridos, Marcelo Oliveira fez duas substituições. O atacante Júnior Dutra entrou no lugar de Sornoza e Marcos Júnior entrou no lugar de Everaldo. No entanto, a equipe Tricolor não conseguiu marcar gols.

Com o resultado, o Atlético-PR conseguiu uma boa vantagem para o jogo de volta, no Maracanã, dia 28 deste mês. Para conseguir a classificação, o Tricolor precisará vencer por pelo menos três gols de diferença. Se vencer por 2 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis.

Enquanto a partida de volta não acontece, as equipes voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado (10), o Furacão recebe o Cruzeiro, na Arena da Baixada. E o Tricolor enfrenta o Sport no Maracanã. As partidas são válidas pela 33ª rodada da competição.