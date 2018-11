Felipão não quer clima de 'já ganhou' no Palmeiras: “Temos de ter a cabeça no lugar”

Após empate com o Atlético-Mg fora de casa, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Luiz Felipe Scolari concedeu entrevista coletiva na noite deste domingo (11).

Ele começou falando que um empate com o Galo no Independência é um resultado bom. "A qualidade do Atlético, que o Levir aos poucos vai montando, porque não é de um dia para o outro, dificultou bastante hoje. Jogo fora de casa contra o Atlético-MG, um ponto é muito bom, pode acreditar.”

Depois, ele reforçou o discurso que não tem nada ganho. O time do Palmeiras está evitando o clima de “já ganhou”. Mas sabe que essa rodada, com os resultados de Inter e Flamengo, foi boa para o Palmeiras.

“Ainda não ganhamos nada, temos de ter a cabeça no lugar, são cinco pontos de diferença. Temos de seguir este foco, com os jogadores equilibrados e já pensando no Fluminense. Mantivemos a distância para o Inter e agora temos um ponto a mais para o Flamengo em relação ao que tínhamos. Um jogo a menos, um ponto a mais para o Flamengo, igual para o Internacional... A rodada no geral foi benéfica para nós.”

Sobre o jogo deste domingo, Felipão disse que foi equilibrado, com chances iguais para os dois lados. "Eu acho que foi um jogo equilibrado, pouco mais de posse de bola, sim, do Atlético. As duas equipes tiveram chances. Por ser um jogo equilibrado, com times de alta qualidade, acho que foi bem jogado, normal e saímos satisfeitos com a situação resolvida com o gol que fizemos e o ponto que é importante.”

Ele terminou falando sobre Gustavo Scarpa, que entrou no segundo tempo e sobre o rodízio de jogadores no time titular.

“O Scarpa vem de 3,4 meses sem jogar, Não dá para jogar 90,90,90, ele tem que ir entrando e saindo, entrando no jogo seguinte, ficando no banco, como estou fazendo com todo mundo e vou fazer, eles sabem que eu vou fazer. Todos têm qualidades, não tem um problema de colocar a ou B porque esse é melhor ou aquele. Dependendo do jogo, da qualidade do time adversário, a gente faz a opção.”

O Palmeiras entra em campo novamente contra o Fluminense, no Allianz Parque, na quarta-feira (14), as 21:45.