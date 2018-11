Tiago Nunes celebra primeira vitória do Atlético-PR fora de casa: "Muito aliviado"

O Atlético-PR venceu o Vitória, fora de casa, por 2 a 1, no último sábado (17), no Barradão. O resultado deixa o Furacão na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, três abaixo do Atlético-MG, primeiro time no G6. Com o conforto do meio da tabela, a equipe pode focar na semifinal da Copa-Sul Americana, no próximo dia 28.

O treinador Tiago Nunes, em entrevista coletiva, elogiou o desempenho dos seus jogadores, lembrando que o time já poderia ter conquistado uma vitória como visitante em outras oportunidades.

"Fico muito satisfeito pelo resultado e não encaro como peso. Sabíamos que ia acontecer em algum momento. Poderia teria acontecido em outras ocasiões, com boas atuações, e pode ser que seja no momento certo, para que a gente mantenha o nível de atenção. Feliz pela vitória e muito aliviado", disse.

O próximo desafio do Atlético-PR será na próxima quarta-feira, contra o Corinthians, na Arena da Baixada, pela 36ª rodada do Brasileirão. O início da partida será às 21h45 (horário de Brasília).