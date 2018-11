São Paulo bate Cruzeiro e se garante na Libertadores 2019

Jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, disputado no Morumbi

No jogo que o classificou para a Libertadores 2019, o São Paulo recebeu, no Morumbi, e venceu o Cruzeiro, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O gol da partida que terminou em 1 a 0 foi de Diego Souza. Com o resultado, o São Paulo atingiu os 62 pontos, se classificando para a próxima Libertadores e ficando na 5ª colocação . Já o Cruzeiro estacionou nos 49 pontos, na 8ª colocação.

No primeiro tempo, em menos de um minuto de diferença, ambos os clubes tiveram suas primeiras grandes chances. Aos 15 minutos, Nenê bateu de longe e obrigou Fábio a fazer uma linda defesa. Na sequência desse lance, Barcos cabeceou uma bola muito perto da trave defendida por Jean, após um cruzamento de Egídio.

15 minutos depois, o São Paulo abria o placar. Nenê bateu o escanteio para Arboleda, que cabeceou pro chão e Diego Souza dominou, mantendo ela no alto e batendo de voleio, assim abrindo o placar pro tricolor do Morumbi.

Logo no começo do segundo tempo, Hudson decidiu testar Fábio e bateu de longe. O goleiro provou que estava ligado no jogo e espalmou a bola para escanteio. Aos 18, Shaylon tentou sua sorte de longe, mas não acertou as traves de Fábio.

Aos 33, Nenê começou uma bela jogada, tocando para Diego Souza, que por sua vez tocou pra Brenner. O atacante levantou para Nenê, que bateu por cima do gol, concluindo uma bela jogada do tricolor. E, na última grande chance da partida, Nenê bateu de longe e levou perigo para a raposa, em uma bola rasteira que passou beijando a trave esquerda cruzeirense.

Ambos pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrenta o Vasco na próxima quinta-feira (22), às 20h, em São Januário. Já o Cruzeiro recebe, na quarta-feira (21), no Mineirão, o desesperado Vitória, às 21h45.