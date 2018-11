Em jogo que pode definir título, Palmeiras reencontra desesperado América-MG

Partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro a ser disputada no Allianz Parque às 21h45 do dia 21/11. O árbitro Paulo Roberto Alves Junior (PR) apita, auxiliado por Luciano Roggenbaum e Luiz Renesto

INCIDENCIAS : Partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro a ser disputada no Allianz Parque às 21h45 do dia 21/11. O árbitro Paulo Roberto Alves Junior (PR) apita, auxiliado por Luciano Roggenbaum e Luiz Renesto

Palmeiras e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira às 21h45 em São Paulo, no Allianz Parque, em mais um jogo que compõe a 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Por se tratar do antepenúltimo jogo que será disputado pelos times no torneio, ganhar é imprescindível para os dois.

Caso o mandante saia vitorioso do confronto e seus perseguidores - Flamengo em segundo e Internacional em terceiro - tropecem, pro Verdão só vai faltar a volta olímpica e a foto com a taça da competição, já que já seria considerado, matematicamente, campeão. Ao mesmo tempo, voltar para Minas com a vitória é importantíssimo para o América-MG na luta contra o rebaixamento. Atualmente o Coelho é o 17°, com 37 pontos, enquanto que o 16°, Sport, tem 36.

Os mineiros e paulistas já se enfrentaram em 24 ocasiões. Até hoje foram 12 triunfos palmeirenses para quatro do América. Oito jogos acabaram empatados, inclusive foi isso que ocorreu no último encontro dos dois. No 1° turno do Brasileirão o placar não se modificou no Independência.

A matemática de um Palmeiras sem desfalques

Luiz Felipe Scolari só terá uma preocupação nesta quarta-feira: vencer o jogo. Sem nenhum desfalque aparente nos treinamentos durante a semana, apenas Edu Dracena, que trabalhou na parte interna do CT, a tendência é que Felipão volte a realizar seu rodízio na defesa, como vem fazendo durante todo o torneio, desde que assumiu. Sendo assim, Luan e Gustavo Gómez devem ser os zagueiros. Gustavo Scarpa é o único suspenso da equipe alviverde.

Além de ganhar, uma pequena torcida para Grêmio deve acontecer. O tricolor gaúcho enfrenta o Flamengo no Maracanã, também as 21h45. O Internacional, por sua vez, enfrenta o Atlético-MG no Beira-Rio às 19h30, então o elenco alviverde vai a campo já sabendo do resultado no Sul. Se Internacional e Flamengo tropeçarem e o Palmeiras vencer, será o campeão.

No último domingo o Verdão ficou apenas no empate com o já rebaixado Paraná, no Estádio do Café em Londrina, o que tirou a chance do clube de ser campeão hoje por si só. O meio-campista Bruno Henrique falou um pouco sobre o resultado após a partida: "(...) Viemos para brigar para vencer e sabíamos que podíamos dar um passo grande para o título. Infelizmente, não conseguimos, tivemos dificuldades. Agora é trabalhar, faltam três jogos e somos líderes. Temos que focar na reta final para não cometer os mesmos erros de hoje"

O Verdão deve vir com: Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis (Diogo Barbosa); Thiago Santos (Felipe Melo), Bruno Henrique e Moisés; Willian, Dudu e Borja

América em busca de milagre e com um retorno

A 36ª rodada vai ser a terceira de Givanildo de Oliveira a frente do Mecão nessa sua volta ao clube. Com comando novo há 9 dias, o técnico vai ter um retorno importante na partida contra o Palmeiras, esta que terá de ser a primeira vitória de três necessárias para escapar do rebaixamento.

O volante Leandro Donizete estará de volta aos titulares, já que o jogador não pôde atuar no último dia 18, já que o jogo foi contra o Santos, clube que o emprestou ao Coelho. Sua volta deve acontecer no lugar de Zé Ricardo, que está suspenso.

Foi o próprio volante que, em entrevista, destacou que o América vem para a disputa para segurar o ímpeto do mandante: "Vai ser uma festa muito bonita, vamos precisar de muita concentração. Estudamos bastante a equipe deles, sabemos que a pressão vai ser muito grande, com a torcida pressionando o time para vir pra cima de nós, então precisamos defender bem e contra-atacar. Vamos lá para tentar surpreender."

A provável escalação do Coelho deve ser: João Ricardo; Norberto, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Leandro Donizete, Juninho e Matheusinho (Christian); Luan (Christian), Ademir e Rafael Moura.