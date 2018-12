Palmeiras anuncia contratação de Matheus Fernandes por 5 temporadas

Na última quarta-feira (19), o Palmeiras anunciou mais uma contratação para a temporada de 2019. Trata-se do volante de 20 anos, Matheus Fernandes. Matheus chega ao clube vindo do Botafogo, time onde foi revelado e jogou por 2 anos, tendo 87 jogos,1 gol e 4 assistências. O volante assinou um contrato de 5 anos com o alviverde.

A negociação de Matheus Fernandes custou ao Palmeiras cerca de 3,5 milhões de Euros. O atleta chega para uma posição disputada. Podendo jogar de primeiro e segundo volante, Matheus disputará posição com Felipe Melo, Thiago Santos, Bruno Henrique, Moisés e Jean.

O volante é a terceira contratação do clube para o ano de 2019. Arthur e Zé Rafael já são jogadores anunciados pelo clube, que ainda corre atrás de outros reforços, além da volta de Erik, que também estava no Botafogo e Raphael Veiga, que estava no Athletico Paranaense.