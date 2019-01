Fluminense anuncia contratação do atacante Mateus Gonçalves

O Fluminense anunciou neste sábado (05) a contratação do atacante Mateus Gonçalves. O contrato de um ano é de empréstimo com valor do passe fixado. O atleta pertence ao Zacatepec (MEX).

O jogador tem 24 anos e no Brasil atuou por Palmeiras e Sport, clube que estava ano passado e marcou três gols nas 14 partidas que disputou.

Em seu site oficial, o Fluminense classificou a velocidade como a principal característica de Mateus Gonçalves, apelidado de "Raio".

Apesar do anúncio ter sido feito apenas no sábado, o atacante já está treinando com o restante do elenco desde a apresentação do Tricolor, na última quinta-feira (03).

Ficha técnica

Nome completo: Mateus Gonçalves Martins

Data e local de nascimento: 28/09/1994

Posição: atacante

Clubes: Palmeiras (SP), Vitória de Guimarães (POR), Pachuca (MEX), Chiapas (MEX), Tijuana (MEX) e Sport (PE)