Yony González traça objetivos no Fluminense: "Fazer muitos gols e ficar na história no clube"

O Fluminense apresentou nesta sexta-feira (11) o atacante colombiano Yony González, que veio do Júnior Barranquilla. O jogador de 24 anos é conhecido pelo apelido de “Speedy González”, que no Brasil é conhecido como “Ligeirinho”, e começou falando de suas características.

“Sou um jogador rápido e que gosta de jogar pelos lados. Não tenho dificuldade de atuar pela direita ou pela esquerda. Também conheço a função de controavante, joguei assim na final contra o Athetico. Sou rápido, tenho drible e gols. Acho que tenho ainda um bom jogo aéreo. Espero poder demonstrar isso aqui no Fluminense” disse o atacante.

Yony González contou que assistiu a semifinal da Sul-Americana, ano passado, entre Fluminense e Athletico. E elogiou o Tricolor.

“Eu tive a oportunidade de assistir ao jogo contra o Athletico pela Sul-Americana no ano passado. O Fluminense é uma equipe grande do Brasil. Tem muita história. Eu já assisti a alguns jogos e vi que há bons jogadores. Lamentavelmente, no ano passado não se alcançou o resultado que queria. Mas temos a oportunidade de levar o Fluminense para as primeiras posições. Quero ajudar e marcar muitos gols. E quiçá ser campeão”.

Com as saídas do meia Sornoza, do atacante Cabezas e do goleiro De Amores, Yony González será o único estrangeiro do grupo. O atacante garantiu que não vê problemas nisso.

“Não me preocupa. Sou tranquilo com isso. O Mateus (Gonçalves, atacante) fala espanhol e eu entendo um pouco de português. A adaptação não será problema”.

Sobre sua chegada, Yony González contou que foi bem recebido pelos novos companheiros de equipe. Em relação aos objetivos, a conquista de títulos é um deles.

“Conheço o Fluminense há muito tempo. Estou feliz aqui, os meus companheiros me acolheram muito bem. Espero ajudar o Fluminense a ser campeão e consiga coisas importantes em 2019” finalizou.