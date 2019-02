Criciúma bate São Raimundo-PA e se garante na próxima rodada da Copa do Brasil

Em noite de classificações para as equipes catarinenses na Copa do Brasil, o Criciúma não também ficou de fora. Com placar de 2 a 0 sobre o São Raimundo-PA nesta quarta-feira (13), no Estádio Colosso do Tapajós, o Tigre garantiu a vaga para a próxima etapa da competição.

Nos 45 minutos iniciais quem apareceu com perigo na área adversária pela primeira vez foi o time visitante. Quando Daniel Costa recebeu o passe de Julimar e chutou para a meta, mas a bola acabou pegando no zagueiro da casa.

Os jogadores pediram pênalti no lance e o juiz mandou seguir, mas não por muito tempo. Três minutos depois o atacante Julimar foi derrubado na área e a penalidade máxima foi marcada em favor do Tigre. O camisa 10, Daniel Costa, não desperdiçou a oportunidade e balançou as redes, abrindo o placar da partida.

O jogo ficou equilibrado e, apesar de maiores investidas do time visitante, os primeiros 45 minutos terminaram em 1 a 0.

A bola chegou com perigo novamente aos 15 da segunda etapa, quando Julimar ampliou o placar para a equipe catarinense. Após o segundo gol, o Criciúma só levou um susto, quando precisou contar com boa defesa do goleiro Luiz no fim da partida.

Com o placar sinalizando 2 a 0, o Tigre volta pra casa com a classificação, além da remuneração financeira por ter passado de etapa. No estado, Chapecoense​​​​​​​, Avaí e Figueirense também conquistaram suas vagas na noite desta quarta-feira (13), sendo os representantes de Santa Catarina até agora na competição. Joinville e Brusque foram eliminados.

O Criciúma aguarda o confronto entre Fast-AM e Oeste para a definição da data e horário do próximo confronto pela Copa do Brasil. Pelo Estadual, a equipe visita o Joinville no domingo (17), em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Catarinense. No mesmo dia, o São Raimundo joga pelo Campeonato Paraense​​​​​​​ contra o São Francisco.