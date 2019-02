Fora de casa, Grêmio fica no empate com lanterna Brasil de Pelotas

Sem o técnico Renato Portaluppi no comando da equipe, o Grêmio ficou no empate sem gols com o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas, neste domingo (17). Segundo empate do Tricolor na competição, o jogo foi de poucas oportunidades de gols para os dois lados.

Na primeira etapa, logo aos quatro, Ricardo Luz cobrou escanteio e Leandro Camilo mandou por cima de cabeça. Aos 13, foi a vez do Grêmio aparecer. Jean Pyerre colocou a bola na área em cobrança de escanteio, mas a zaga afastou. No lance, Leandro Camilo segurou o zagueiro Kannemann, que caiu. A equipe gremista pediu pênalti, mas a arbitragem mandou seguir o jogo.

Aos 22 minutos, Pepê deixou de calcanhar para Michel, que colocou na rede do lado de fora. No minuto seguinte, O Xavante trocou passes e a bola ficou com Daniel Cruz, que chutou cruzado, mandando perto do gol. Nos minutos finais da primeira etapa, o goleiro Carlos Eduardo salvou o Brasil em duas oportunidades, diante de Pepê. Na primeira, o gremista recebeu, se livrou da marcação e chutou em cima do goleiro. Na segunda, o atacante recebeu sozinho e finalizou para o arqueiro afastar com os pés.

No segundo tempo, o Tricolor trocava passes, mas tinha dificuldade de encontrar espaço. Aos 13 minutos, novamente Pepê apareceu após lançamento de Juninho Capixaba, ele tentou tirar do goleiro, mas Carlos Eduardo fez a defesa. Aos 19, Vizeu recebeu na entrada da área, limpou e mandou por cima do gol. Everton, que entrou no lugar de Montoya, tentou aos 29, quando chutou colocado, para boa defesa de Carlos Eduardo.

Aos 34 minutos, Juninho Capixaba recebeu o segundo cartão amarelo no jogo, por simulação, segundo a arbitragem, e foi expulso. Mesmo com um homem a mais, o Brasil não conseguiu criar.

O empate mantém o Grêmio na liderança, com 17 pontos. Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Veranópolis, às 20h, na próxima segunda-feira (25). O Brasil segue na lanterna, com apenas quatro pontos. Na próxima terça o Xavante vai ao Passo D'Áreia enfrentar o São José, às 19h15, terça-feira (19).