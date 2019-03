Atlético-MG vence Tupynambás e aguarda adversário da semifinal do Mineiro

Festividade e belos gols resume o duelo entre Atlético-MG e Tupynambás em Belo Horizonte. Pelas quartas de final do Campeonato Mineiro, a equipe preto e branca derrotou o time da zona da mata por 3 a 1, na véspera de seu aniversário de 111 anos. Cazares marcou o único tento do primeiro tempo. Na etapa final, o equatoriano e Ricardo Olveira, enquanto Ademílson descontou para os visitantes.

A primeira grande chance do alvinegro, aos 7 minutos, foi com o equatoriano Cazares. O armador arrancou pelo meio, finalizou próximo à entrada da área, com força, mas o goleiro Renan Rinaldi fez boa defesa. Aos 9', o Atlético-MG já havia chutado cinco vezes ao gol. Já o Tupynambás, só se defendia.

Aos 23, em cobrança de falta próximo à meia lua, o uruguaio David Terans acertou um bom chute e a bola explodiu no travessão. O goleiro adversário nem se mexeu.

Após muita pressão no time de Juiz de Fora, o Galo foi coroado com um gol aos 27 minutos. Em cobrança rápida de lateral com o volante Jair, Luan avançou pela direita e encontrou Cazares livre chegando na área. O meia chutou de primeira e abriu o placar na Pampulha.

No segundo tempo, a primeira boa oportunidade de gol do Atlético-MG foi aos 10 minutos. Após belo passe de calcanhar de David Terans na esquerda para Ricardo Oliveira, o centroavante avançou, chutou e carimbou o travessão. Aos 17, mais um do Galo e de Cazares. Em contra ataque pela esquerda, Maicon Bolt avançou em velocidade e acionou o equatoriano na meia lua. Com maestria, o equatoriano mandou para o fundo das redes do Tupynambás.

Embora eficiente ofensivamente e defensivamente, o time da zona da mata chegava um pouco ao gol de Victor. Aos 24 minutos, Zé Welison derrubou Igor Soares na área e o árbitro marcou pênalti. Ademílson cobrou e diminuiu para os visitantes.

Buscando sacramentar a vaga às semis, o Atlético-MG chegou ao seu terceiro gol. De falta, Ricardo Oliveira, fechou o placar no Mineirão em uma cobrança magistral. O goleiro Renan Rinaldi só observou a bola estufando as redes.

Com o resultado, o alvinegro agora espera o seu adversário nas semis do mineiro que só será conhecido nesta segunda-feira (25). Caso o América-MG vença a Caldense, o time de Levir Culpi jogará com o Boa Esporte. Caso a equipe de Poços de Caldas vencer o Coelho, o adversário será o Galo. Como terminou a campanha do campeonato em primeiro, o Atlético-MG encara o pior classificado entre os semifinalistas, de acordo com o regulamento. Antes, o Galo tem compromisso pela Libertadores na quarta-feira (03), contra o Zamora, no estádio Mineirão, às 19h15.

Já o Tupynambás não terá mais compromisso para este ano.