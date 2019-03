Corinthians empata com Ferroviária e decisão das quartas fica para a volta

Em partida válida pela primeira etapa das quartas de final do Campeonato Paulista, a Ferroviária recebeu o Corinthians em Araraquara nesse domingo (24) em um jogo que terminou empatado em 1 a 1.

No primeiro tempo, o Corinthians começou jogando mal e deixou que a Ferroviária dominasse os jogos nos primeiros trinta minutos. Foi nessa etapa em que o time de Araraquara construiu as melhores chances de gol, articulando suas jogadas em cima de Danilo Avelar, aproveitando a abertura que o timão deixava pela direita. Em alguns momentos, o time do Parque São Jorge tentou adiantar a marcação e atrapalhar a saída de bola da Ferroviária, mas não obteve sucesso. No entanto, o Corinthians foi se encontrando em campo e encaixando suas jogadas, chegando com perigo na bola parada com Manoel, principalmente.

O esquema tático escolhido pelo técnico alvinegro Fábio Carille foi o 4-3-3, onde Ralf era o cabeça de área e Junior Urso saía pela direita como um meio de campo, ao lado de Sornoza que ia à esquerda, com Pedrinho e Clayson aberto nas laterais.

No segundo tempo, a Ferroviária marcou contra o timão aos 9 minutos, quando Henrique afastou mal uma bola na entrada da área e, ao pegar uma defesa desorganizada, Diogo Mateus arriscou ao ficar com a sobra e chutou ao gol de fora da área, marcando o primeiro gol da noite para o time do interior de São Paulo. Ao perceber a situação que o time se encontrava, Carille tirou Pedrinho e colocou Gustagol em campo, deixando-o como centro avante ao lado de Vagner Love, que foi movido à direita do ataque. Aos 42 minutos, Clayson invadiu a área após tomar a bola no meio de campo e cruzou pra Gustagol, que empatou.

A decisão das quartas de final do Campeonato Paulista ficou para quarta-feira (27), em Itaquera.