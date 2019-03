Após eliminação no estadual, Santa Cruz encara Confiança pela Copa do Nordeste

Após eliminação precoce no Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz enfrenta o Confiança neste sábado (30), no estádio do Arruda em jogo válido pela última rodada da Copa do Nordeste. A partida começa às 16h no horário de Brasília. O time coral já está classificado para as quartas de finais da competição, mas ainda existe a possibilidade de terminar a primeira fase na liderança do Grupo A.

Panorama tricolor

O técnico Leston Júnior não confirmou o time na última entrevista coletiva, mas deve escalar um time misto para o duelo contra o time proletário visando a segunda fase do torneio, já que sete jogadores estão com o segundo cartão amarelo e correm riscos de perder o primeiro jogo das quartas de finais por suspensão. São eles: Elias, Jô, Vitão, Charles, Augusto, Allan Dias e Bruno Ré, mas apenas os três últimos são titulares no time coral.

Provável escalação do Santa Cruz: Anderson; Marcos Martins, Vitão, João Vitor, Raphael Soares, Charles, Diego Lorenzi e Luiz Felipe; Elias, Jô e Pipico.

O time coral pode terminar a primeira fase na liderança do Grupo A, caso vença seu jogo e o Fortaleza não vença o ABC jogando no Castelão.

Confiança cumprindo tabela

Já eliminado da Copa do Nordeste, o Confiança não tem interesse na partida, o auxiliar técnico Geraldo Moreira, ex-meia do Sport e Náutico, é quem vai comandar o time no confronto no Arruda. O time deve ser montado com vários reservas e jogadores da base, tudo isso visando o clássico contra o Sergipe e a segunda fase do Campeonato Sergipano, onde os azulinos assumiram a liderança do hexagonal final durante a semana.