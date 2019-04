Fernando Diniz critica datas em semana decisiva do Fluminense: "Não foi coerente"

O Fluminense terá uma semana desgastante e decisiva pela frente. Na quarta-feira (3) vai jogar contra a Luverdense, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, pela Copa do Brasil e no sábado (6) tem compromisso marcado contra o Flamengo no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca.

Em entrevista coletiva nessa segunda-feira (1), no CTPA, o técnico Fernando Diniz se mostrou insatisfeito com a definição das datas.

"A gente esperava mais consenso quanto a isso. Temos uma viagem desgastante a Lucas do Rio Verde. O Fluminense faz esforço para fretar o avião. O mais adequado era que a gente atuasse no domingo e na quarta. Era o natural por conta dos deslocamentos. Não é a primeira vez que isso acontece. E vai acontecer de novo. No sentido das datas, a gente foi prejudicado por atuar sábado e na terça."

Diniz também comentou sobre a viagem desgastante que o Tricolor vai fazer na Copa do Brasil.

"É, de fato, muito desgastante. Todo mundo sabe. Não importa se é jogador, executivo, pai de família, criança... Cansa todo mundo. A gente vai sair das 23h. Fretamos, mas vai ser ruim. Vamos parar em Cuiabá, depois Sorisso. E só vamos chegar 3h30. É um local quente. Depois, voltamos. Para jogar no sábado. Não foi coerente. Merecia a chance de jogar no domingo, pelo apelo do clássico. A CBF, aproveitando isso, mudou a volta para terça. A gente não foi beneficiado não no sentido das datas."

Dependendo do título do Flamengo na Taça Rio para seguir no Campeonato Carioca, Diniz falou sobre como acompanhou a final e projeta mais um duelo difícil contra os Rubro-Negros.

"Eu não estava pensando em nada. Só pensava em o Flamengo vencer para a gente passar de fase. Foi uma sensação de impotência, na verdade. Aconteceu da melhor forma. Pelo campeonato que o Fluminense fez, o mais justo ocorreu. A gente poderá participar da semifinal e lutará pelo título do Carioca."

"Não se tem receita pronta para ganhar. O Flamengo é um grande time. Jogamos três vezes, todas foram difíceis. Está totalmente em aberto o confronto."

Para quarta-feira (3), o treinador vai ter que quebrar a cabeça para escalar a equipe já que não conta com Airton, Digão, Paulo Ricardo e Leo Santos, todos por lesão e prevê um jogo duro.

"O jogo para a gente é difícil. Lá é atípico, quem jogou lá sabe. O campo tem características particulares. Tem a viagem. Estive lá com Paraná e Oeste. É só ver o histórico deles em Copa do Brasil. Corinthians e outros times grandes tiveram dificuldades. A gente vai de maneira muito séria. Estamos estudando eles faz tempo. O treinador lá é excelente, esperamos um jogo duro."

"Frazan já está liberado. O Mascarenhas vamos saber agora. O Airton está fora para quarta. Para o final de semana, vamos esperar e ver as condições dele."

"É, uma das possibilidades é essa (Caio Henrique no meio). Temos outras. De fato, deslocar o Marlon. Temos algumas alternativas, vamos quebrar a cabeça para suprir a ausência do Airton".

Por último. Fernando Diniz falou sobre as condições do atacante Pedro que já vem treinando com o grupo.

"Não temos uma programação definida. Ele acabou de ser liberado. A gente vai ver como ele vai reagir aos primeiros treinamentos. Não é para já. Temos de esperar a adaptação ao time, aos contatos. Aos poucos, vamos introduzir ele aos treinos. Ele voltou clinicamente muito bem. Os aspectos fisiológicos dele agora estão melhore do que antes da lesão. Ele foi muito bem cuidado. A fisiologia e a fisioterapia estão de parabéns. Ele volta em ótimas condições clínicas."