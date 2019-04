Em jogo sem muita inspiração, ABC bate Santa Cruz em Natal pela Copa do Brasil

ABC e Santa Cruz se enfrentaram no Frasqueirão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em um duelo travado e de poucas chances, o time potiguar conseguiu sair na frente e vencer por 1 a 0, achando o gol da vitória aos 35 minutos do segundo tempo através do centroavante Rodrigo Rodrigues.

Truncado, a partida serviu para mostrar o que os dois times terão pela frente em um futuro próximo. Além do jogo de volta, que definirá o classificado para a quarta fase da Copa do Brasil, os times também estão no mesmo grupo da Serie C, onde voltarão a se encontrar em dois momentos.

No jogo desta quarta, o ABC conseguia ter mais a bola e levava algum perigo, principalmente com o camisa 10 Luan. Mas a fumaça pouco resultava em trabalho para o goleiro Anderson. Do outro lado, o Santa Cruz buscava um contra-ataque fatal e quase conseguiu em dois lances. No primeiro, Augusto sairia de frente para o goleiro e escorreu na hora H. No segundo, de forma incrível, Alan Dias finalizou para fora, em um lance onde ele tinha a barra completamente aberta com o goleiro já vencido.

Perder os dois gols custou caro ao time pernambucano. Depois de tanto "namorar" achar enfim uma chance clara de finalizar, o ABC conseguiria já na parte final do duelo. Em levantamento na área, o centroavante Rodrigo Rodrigues aproveitou a confusão e na força, como um bom camisa 9, empurrou para o gol.

A vantagem fará o Mais Querido jogar pelo empate no Arruda. Como não levou gol em casa, há também a possibilidade de passar mesmo caso perda por placares como 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3. O novo duelo está marcado para a próxima quinta-feira (11).