Luciano comemora gol e classificação do Flu na Copa do Brasil: “Para lavar a alma”

O Fluminense venceu o Luverdense-MT por 2 a 0 nesta quarta-feira e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. O atacante Luciano marcou um dos gols do Tricolor e, segundo ele, a vitória foi para ‘lavar a alma’.

“Sabemos que poderíamos estar na final do Carioca, mas já passou. Soubemos deixar para trás. Hoje, teve a dificuldade por causa da chuva, mas soubemos fazer nosso jogo. Classificação importante, seguimos vivos na Copa do Brasil e seguimos firmes para a estreia no Brasileiro. Estão todos de parabéns” disse.

Com o gol, Luciano passou a ser um dos artilheiros da competição, com quatro gols. Ele está empatado com Daniel Amorim, do Avaí, e Nando, do Botafogo-PB. O outro gol do Tricolor foi marcado por Yony González.

Agora o Fluminense espera o próximo adversário na Copa do Brasil. O sorteio será realizado na próxima sexta-feira (12). A primeira partida da quarta fase da competição será na semana que vem.