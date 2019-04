Na volta de Pato, São Paulo derrota Botafogo na estreia do Brasileirão

São Paulo e Botafogo se enfrentaram, neste sábado (27), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida disputada no Morumbi, o Tricolor venceu o Alvinegro por 2 a 0, com gols de Everton e Hudson.

No primeiro tempo, as equipes buscavam trocar passes até chegar ao gol. Quem teve a primeira chance de marcar foi o Botafogo. Aos 8 minutos, Cícero cobrou falta e a bola explodiu na barreira. No rebote, João Paulo alçou na área e encontrou Erik, sem marcação, mas o atacante furou.

A partida era intensa e movimentada, mas nenhuma equipe criou oportunidades. Aos 29 minutos, foi a vez do São Paulo chegar. Pela ponta esquerda, Igor Vinícius cruzou para Alexandre Pato cabecear e mandar para o fundo das redes. Por estar em posição irregular, a arbitragem anulou o gol. Aos 31, mais uma chance para o Tricolor. Everton avançou pela esquerda e mandou para Hudson, que estava chegando sem marcação na segunda, mas Gatito Fernández espalmou. Aos 40, Antony cruzo pela direita e encontrou Everton que, sem marcação, cabeceou e inaugurou o placar.

Logo no início do segundo tempo, o São Paulo quase ampliou. Aos 4 minutos, Pato recebeu na esquerda e avançou. Na linha de fundo, o atacante cruzou rasteiro e encontrou Tchê Tchê, que não pegou bem na bola, facilitando a defesa de Gatito.

Como na primeira etapa, a segunda não teve objetividade das equipes. Somente aos 30 minutos houve mais uma chance de gol. Em contra-ataque, Toró arrancou pela esquerda, trouxe para o meio e arriscou um forte chute de fora da área. A bola passou pela esquerda da meta do Botafogo. Aos 36, Antony recebeu de Hernanes pela direita, avançou e cruzou rasteiro para o meio da área. Carli cortou para trás e Gatito evitou o gol contra do zagueiro.

Aos 37 minutos, Erik saiu jogando mal e Tchê Tchê roubou a bola. O volante se livrou da marcação e tocou para Hernanes na entrada da área, que ajeitou para Hudson bater de primeira e ampliar o placar para os donos da casa.

A primeira chance real de gol do Alvinegro aconteceu somente aos 39. Leonardo Valencia cobrou falta de longe e a bola tirou tinta do travessão.

O próximo compromisso do São Paulo no Brasileirão é contra o Goiás, fora de casa, na próxima quarta-feira (1), às 21h30. Já o Botafogo, encara o Bahia, na próxima quinta-feira (2), às 20h. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos.