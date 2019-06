Titular com Barroca, Gilson comemora boa fase e aplausos da torcida: "Me dá confiança"

Alvo de críticas na temporada passada, Gilson deu a volta por cima e recuperou a confiança do torcedor alvinegro. Sob o comando de Eduardo Barroca, o lateral-esquerdo atuou os 90 minutos em todas as partidas que participou. O bom momento e a volta da titularidade renderam elogios ao treinador, durante entrevista coletiva concedida no Nilton Santos.

"Já trabalhei com alguns treinadores, já estou aqui há algumas temporadas. Cada treinador tem o seu perfil, e o Barroca tem o dele. O perfil dele nos agrada muito, nos dá muita liberdade. Procura sempre deixar claro que quer o time tenha a bola e controle o jogo. Estamos muito contentes com esse trabalho."

Após uma sequência de atuações seguras na lateral do time, o reconhecimento veio na partida contra o Vasco, na qual o Botafogo venceu por 1 a 0, no Nilton Santos. Gilson saiu de campo aplaudido pela torcida presente no estádio e comentou que o gesto acaba dando mais confiança e vontade para seguir evoluindo.

"Ser aplaudido pelo torcedor me dá mais confiança, me dá mais tranquilidade e mais vontade de continuar evoluindo. Isso é gratificante. Sinal de que meu trabalho e minha entrega estão dando resultados. Todos sabemos que é preciso estar preparado para as cobranças que existem em time grande."

Sobre as propostas que chegaram durante o Campeonato Carioca, quando ainda estava na reserva do jovem Jonathan - atualmente internado com uma infecção urinária - Gilson comentou que nunca pensou em deixar o clube e que a competição pela vaga é sadia.

"Quero deixar bem clara a minha felicidade de estar aqui. Estou num clube grande, de muita tradição. Há momentos ruins e bons. Mesmo recebendo propostas, nunca pensei em sair do Botafogo. Sempre pensei em continuar focado no meu trabalho. Sabia que teria outra oportunidade. Graças a Deus, estou conseguindo uma regularidade muito boa."

"Tenho muito respeito pelo Jonathan, e ele tem por mim também. Quando ele joga, procuro estar sempre apoiando, porque a vitória do clube vai trazer benefícios para todos nós. Jonathan é um menino novo, com muita qualidade. Essa disputa é muito sadia."

O próximo compromisso do Alvinegro é contra o CSA, às 19h (de Brasília) deste domingo, no Estádio Rei Pelé, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe busca a sua primeira vitória fora de casa na competição. Confirmado como titular para o duelo, o lateral comentou sobre a necessidade de vencer longe do Rio de Janeiro e concluiu pregando respeito ao adversário, que costuma impor dificuldades jogando em casa.

"Vencemos o Fluminense no Rio, mas foi jogo fora. Jogando em casa ou não, a postura é sempre a mesma. Procurando ter a bola, ditar o ritmo. Não ganhamos fora do Rio, mas estamos trabalhando muito forte. Tenho certeza que vamos conseguir essa vitória o mais rapidamente possível. Estamos trabalhando numa semana cheia, sabemos o quanto vai ser difícil. CSA tem muita força em casa. Estamos trabalhando muito para realizar um bom jogo no domingo. Sempre com respeito."