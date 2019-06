Victor Rangel é anunciado oficialmente pelo Botafogo para sequência do Brasileirão

Após um mês de espera, o Botafogo oficializou, nesta quinta-feira, a chegada de Victor Rangel. O atacante, que já treinava com o elenco desde o fim de maio, chega para reforçar o setor ofensivo do time de Eduardo Barroca na sequência do Campeonato Brasileiro.

O jogador estava regularizado para atuar desde o dia 07 de junho, quando teve seu nome publicado no BID da CBF. No entanto, por opção da comissão técnica, não foi relacionado para as partidas contra CSA e Grêmio. Sua estreia deve acontecer somente após a parada da Copa América.

Victor Rangel é o oitavo reforço do glorioso na temporada e o primeiro da "Era Barroca". A equipe de General Severiano já havia contratado Diego Cavalieri, Gabriel, Alan Santos, Alex Santana, Gustavo Ferrareis, Cícero e Diego Souza. Além disso, contou com retornos como o do lateral Fernando, que teve seu empréstimo antecipado junto ao Lille, da França.

O jogador abriu mão de receber os salários referentes ao mês de maio e rescindiu contrato com o CRB. Embora tivesse propostas de Goiás e Puebla-MEX, Victor Rangel optou por assinar com o Botafogo até o fim do Campeonato Carioca de 2020. Sua apresentação está marcada para esta sexta-feira (21), onde vai conceder entrevista coletiva após o treino pela manhã.

Esta será sua segunda passagem por um time no Rio de Janeiro. Em 2013, Rangel defendeu as cores do Madureira. Além disso, já passou por Ponte Preta, Cafetaleros-MEX, Ceará, Bahia, América-MG, Grêmio, Guarani-SC, Cachoeiro, Madureira, Marcílio Dias, Vitória-ES, Espírito Santo-SE e Aracruz.