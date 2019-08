Renato Portaluppi, após derrota para o Flamengo: "Demos outra bobeira"

O Grêmio foi ao Maracanã enfrentar o Flamengo e acabou tropeçando após 10 jogos sem perder. A equipe do Rio de Janeiro saiu na frente, o Tricolor alcançou o empate mas não segurou, perdendo pelo placar de 3 a 1. Após o duelo, o técnico Renato Portaluppi avaliou a partida.

“Sabíamos da força do Flamengo aqui no maracanã, principalmente com a equipe principal deles. Mas o jogo estava no controle até o Flamengo achar o primeiro gol. Depois a gente conseguiu no final do primeiro tempo empatar. Falei pra eles para a gente voltar ligado pro segundo tempo, para não tomar gol no inicio, porque o Flamengo ia abrir e deixar espaços. A gente tinha até a possibilidade de vencer a partida, mas demos outra bobeira.”

Com a derrota, o Grêmio fica abaixo da metade da tabela, na 13ª posição. O Tricolor está seis pontos a frente do Cruzeiro, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Ao ser questionado se a situação preocupa, o comandante gremista destacou que a equipe participa de três competições ao mesmo tempo.

“A gente pensa sempre jogo a jogo. O Grêmio e o Internacional são os dois clubes que estão em três competições. Não adianta você exigir. Quem muito quer nada tem. Daqui a pouco o Grêmio conquista outros títulos... É o risco que a gente corre. Se o presidente falar assim: vamos pensar no Brasileiro, vamos pensar no Brasileiro. O Grêmio cabe nas três competições. É lógico que vamos perder alguns jogos. O Grêmio estava há 10 jogos invictos. Viemos no Maracanã enfrentar o Flamengo com toda sua potência com um time praticamente da base e o Flamengo não foi muito superior ao Grêmio. Em três competições você não vai vencer todos os jogos.”

O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira, diante do Athletico, pela semifinal da Copa do Brasil. Sem dar muitos detalhes Renato falou da importância do duelo e ressaltou a força do adversário.

“Copa do Brasil é outra competição. É um grande adversário que vamos enfrentar, que vem fazendo bons jogos. É uma semifinal, 180 minutos. Como todos os outros jogos, é difícil, mas a gente trabalha para gente passar para a final. Estamos a quatro partidas para levantar mais um título. É difícil, lógico que é difícil, todo mundo quer. Mas é o Grêmio que ta ali.”

O Tricolor recebe o Athletico na Arena na quarta-feira (14). A bola às 21h30 para os primeiros 90 minutos da semifinal da Copa do Brasil.