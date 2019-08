Trio flamenguista, Gilberto, Yony e Dudu: top 10 participantes de gols em 2019

Disparado o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 32 gols, o Flamengo vai se destacando em 2019 pelo seu poderio ofensivo. E de onde vem essa boa fase do ataque carioca? Com Gabriel Barbosa e Bruno Henrique nas melhores fases de suas carreiras, ambos são os jogadores que mais participam de jogadas que mudam o placar das partidas nesta temporada.

Dos 10 maiores participantes de gols do ano, a dupla flamenguista lidera o ranking, que ainda conta com outro rubro-negro: De Arrascaeta. Logo atrás de Gabigol e Bruno Henrique, está o centroavante do Bahia, Gilberto, que soma 18 gols e 10 assistências. Confira o top 10 participantes de gols em 2019.

POS JOGADOR TIME GOLS ASSIS. TOTAL 1º Gabigol FLA 24 6 30 2º B. Henrique FLA 18 10 28 3º Gilberto BAH 22 5 27 4º Fred CRU 17 6 23 5º Yony G. FLU 15 7 22 6º Dudu PAL 9 11 20 7º Luciano GRE 15 4 19 7º R. Oliveira CAM 14 5 19 9º Arrascaeta FLA 10 8 18 9º Everaldo CHA 14 4 18

(Fonte: Footstats.net)

Mesmo sendo líder e segundo melhor ataque da Série A, o Santos não tem nenhum representante por estar apenas em uma competição e ter saído precocemente na Copa do Brasil e na Sul-Americana. O jogo bastante coletivo e distribuído também contribui para essa ausência de santistas.

Tendo 90% de seus números com a camisa do Fluminense, mas agora no Grêmio, Luciano fazia boa dupla com Yony González. Gilberto, Fred e Everaldo demonstram a concentração do jogo direcionado de suas equipes. Vale lembrar, que para Fred, o primeiros semestre foi primordial para esse conjunto de 23 participações para gol.

E aí, quem você acha que será o campeão deste ranking ao final da temporada?