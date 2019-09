Botafogo-SP vence São Bento e se aproxima do G-4

O Botafogo-SP recebe e venceu por 1 a 0 a equipe do São Bento, na noite desta sexta-feira (13), em jogo válido pela 22ª rodada da Série B. Com os três pontos, o Botinha ganha quatro colocações e pula para sexto, com 32 pontos, apenas dois longe do G-4. Já o São Bento permanece na zona de rebaixamento, na penúltima colocação, com 20 pontos, quatro atrás do primeiro time fora do Z-4, o Vila Nova.

O Botafogo não fez rodeios, e foi logo pra cima, marcando aos quatro minutos da primeira etapa. Didi subiu livre após cobrança de escanteio de Lucas Mendes e contou com a furada de Doriva para marcar. O São Bento tratou de responder logo na sequência, quando Paulinho escapou pela esquerda e acionou Doriva, que acertou um bom chute, mas por cima do travessão.

Depois disso, o São Bento tentava atacar, mas tinha dificuldades no meio de campo. A outra boa chance do Botafogo foi com Diego Gonçalves, aos 26 minutos, quando a bola sobrou na área. Ele chutou firme, mas Renan Rocha tirou com o pé.

O São Bento voltou com outra mentalidade para a segunda etapa. Logo aos cinco minutos, Rodolfo acertou ótimo chute na cobrança de falta, e Darley caiu para defender. Um minuto depois, Paulinho Bóia fez ótima jogada na defesa do Botafogo, a bola ficou viva dentro da área e ninguém escorou para o gol.

O Botinha só conseguiu responder aos 16 minutos, quando Murilo Henrique mandou por cima do travessão. Assim como na primeira etapa, as duas equipes continuaram com dificuldades de penetrar na zaga adversária. No fim da partida, a equipe mandante preferiu se fechar e assegurar os três pontos.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Vila Nova, fora de casa, no Serra Dourada, na próxima terça (17), às 19h15. O São Bento recebe o Vitória, também na terça, mas às 21h30.