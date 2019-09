Mais avançados, Ganso e Nenê elogiam liberdade dada por Oswaldo de Oliveira

Paulo Henrique Ganso foi o autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no último domingo (15), no Mané Garrincha. Porém, antes do jogo, a participação do camisa 10 na partida já estava sendo muito debatida em função do novo posicionamento proposto pelo treinador Oswaldo de Oliveira para o jogador, colocando-o mais próximo da área adversária. Em entrevista à TV Globo, no intervalo do confronto, o meia do Fluminense aprovou a mudança.

"Quando estou mais próximo do gol, acredito que eu possa levar mais chances para nossa equipe. Fui bem no chute, bola balançou um pouco, Cássio também falhou. Bom para a gente."

Para viabilizar essa alteração tática, o técnico teve que mexer na formação do setor de meio-campo tricolor. O time passou a jogar com dois volantes — antes apenas Allan cumpria essa função defensiva —, e Nenê foi reposicionado para o lado direito, atuando como um meia-atacante. Com isso, Ganso teve liberdade para trabalhar mais ofensivamente. Na zona mista após o triunfo, o ex-jogador do São Paulo falou sobre a mudança de posicionamento e sua parceria com Ganso dentro de campo.

"Mudou um pouco o posicionamento. Joguei um pouquinho mais avançado pela direita. Oswaldo me deu total liberdade com a bola. Pude me movimentar pelo meio. E ter um cara a mais ali no meio dificultou o trabalho deles. Se concretizou dentro do jogo. Foi bem tranquilo."

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 18 pontos e deixou a zona de rebaixamento na última rodada do primeiro turno. Na 16ª colocação. A equipe volta a campo no próximo domingo (22), contra o Goiás, no Serra Dourada.