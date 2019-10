No retrospecto entre Goiás e Flamengo, a vantagem é rubro-negra

A última recordação do Goiás diante do Flamengo não é das melhores. No confronto pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time do então técnico Claudinei Oliveira, perdeu de 6 a 1 no Maracanã, lotado, com um público de 65 mil pessoas. Esse placar que é até agora, a maior goleada em confrontos das duas equipes.

A equipe carioca estava em uma tarde inspirada, era estreia de Rafinha e o primeiro jogo de Jorge Jesus no Maraca. Arrascaeta comandou o baile e marcou três gols e deu duas assistências, Gabigol marcou duas vezes e Bruno Henrique balançou a rede uma vez. O gol do Goiás saiu dos pés de Kayke.

As duas equipes já se enfrentaram 45 vezes, sendo 16 vitórias da equipe rubro-negra, nove vitórias do esmeraldino e 20 empates.

Em ótima fase, líder isolado com 67 pontos, 10 pontos a frente do vice-líder, Palmeiras, o Flamengo tenta dar mais um passo um rumo ao título contra o Goiás (10º colocado com 38 pontos) , na próxima quinta-feira, às 20 h no estádio do Serra Dourada, em Goiânia, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.