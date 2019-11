Palmeiras renova com Gabriel Verón, promessa da base, até 2024

Uma das grandes promessas da base do Palmeiras teve seu contrato renovado. Gabriel Verón, de 17 anos, tinha contrato até 2021. Com a renovação sacramentada na última quinta-feira (21), o atacante fica até 2024 no Verdão. Segundo o jornal Lance, a nova multa do atacante é de 60 milhões de euros, cerca de 280 milhões de reais.

Verón ganhou fama nos últimos meses por seu desempenho no sub-17 do Palmeiras, onde teve um desempenho acima da média. Com 105 jogos e 37 gols nas categorias de base do clube, o atacante soma títulos. Desde o sub-15, ele conquistou quatro títulos: Premier Cup sub-15 (2017), Mundial Sub-17 (2018 e 2019), Paulista sub-17 (2018) e a Copa do Brasil Sub-20 (2019), uma categoria acima da sua.

Gabriel Verón assinando sua renovação (Foto: Divulgação/SE Palmeiras)

Na Copa do Mundo sub-17 disputada no Brasil em 2019 e vencida pela Seleção Brasileira, o camisa sete da seleção marcou três gols e deu duas assistências, vencendo assim o prêmio de melhor jogador da competição.

Nas redes sociais, a torcida do Palmeiras pede para que o jogador seja integrado ao elenco principal do alviverde. Até Mano Menezes já falou sobre a possibilidade: “Vamos conversar para tomar decisões importantes com jogadores de talento e que podem estar, sim, conosco. Temos relação prévia e vamos ver se confirma o que esperamos para trazer ao grupo principal”.