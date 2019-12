 São Paulo domina, derrota Internacional e confirma vaga nos grupos na Libertadores

No confronto entre paulistas e gaúchos, os visitantes conseguiram dominar a bola nos primeiros minutos de jogo, mas a zaga do São Paulo estava compacta e os rivais não conseguiram quebrar. Com o ataque inspirado, não foi difícil vencer o Internacional por 2 a 1 no Morumbi, pela penúltima rodada do Brasileirão, e, de quebra, selar vaga direta na Libertadores 2020 — Antony e Vitor Bueno marcaram para o SPFC; Parede fez para ISC.

Com o passar do tempo, o São Paulo começou gostar do jogo e ditar o ritmo sem dar espaço para o Internacional realizar contra ataques. E aos 16' com uma roubada de bola no meio campo de Daniel Alves lançada para Igor Gomes que trabalha a jogada para Antony tirar o arqueiro e balançar a rede.

Os donos da casa foram uma grata surpresa aos torcedores que compareceram no estádio do Morumbi, o time estava determinado a conquistar a vaga direta para fase de grupos da Libertadores 2020. Com uma postura ofensiva e rapidez na jogadas, o Tricolor foi para o intervalo com o triunfo nas mãos.

Internacional tenta, mas não acompanha o ritmo

A equipe Colorada mesmo retornando com algumas alterações, mas com a mesma postura do primeiro tempo e o São Paulo sem alterações voltou a campo com a mesma garra buscando o resultado positivo.

A determinação do Tricolor foi tamanha que aos 46' em um belo lançamento de Tchê Tchê para Antony avançou no contra-ataque e desviando da marcação deixou para Vitor Bueno que chutou pro fundo gol. E aos 58' na cobrança de bola parada de Daniel Alves, cruzamento na área, Arboleda cabeceou. No entanto, estava impedido.

O técnico Zé Ricardo vendo a postura apática do time resolveu realizar duas substituições, peças fundamentais no ataque Colorado D'Alessandro e Nico López. E as modificações deram resultado, tanto que o time começou descer de forma mais efetiva para o contra-ataque, tanto que aos 70' Guilherme Parede ficou com o rebote da defesa de Volpi e diminuiu o placar.

Mesmo com a possibilidade de igualar, o Internacional sucumbiu ao ritmo do São Paulo nesta noite.

Situação atual

Com esse resultado, o São Paulo garantiu a tão sonhada vaga direta para fase de grupos da Libertadores em 2020. Já o Internacional deverá pontuar no próximo jogo para conseguir uma das duas vagas para a preliminar do torneio Sul-Americano.