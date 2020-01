Flamengo ganha corrida de Corinthians e Palmeiras e fecha com Michael, ex-Goiás

Chegou o capítulo final da novela "Para onde vai Michael?". O jovem atacante revelado pelo Goiás é a sensação da janela de transferências do início de janeiro deste 2020 no Brasil e agora ele tem novo time: o Flamengo. Ao aceitar pagar 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 34 mil) ao Esmeraldino, em três parcelas, os cariocas detêm 80% do valor econômico do atleta.

Na proposta inicial, o Goiás teria que retirar 5% referente ao Goianésia, clube de formação do atacante. Porém, o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Edminho Pinheiro, negou, travando as conversas.

Para a concretização do negócio, o empresário Eduardo Maluf teve que ceder 5% dos direitos econômicos de Michael ao Flamengo. Marcos Braz foi irredutível desde a primeira oferta e não aumentou um centavo da proposta inicial.

Edminho Pinheiro ficou surpreso com os "pés no chão" da diretoria rubro-negra na transação. As duas partes tentaram levar alguma vantagem nas conversas sobre valor, um aumento na proposta, mas o Flamengo foi rígido. A única escapatória foi Eduardo Maluf ceder.

Comunicado da assessoria do Goiás diz: "Confirmado! Michael vendido para o Flamengo. Agora depende de exames médicos e assinatura de contrato no clube carioca."

Continue cativando os fãs do verdadeiro futebol brasileiro com sua humildade e criatividade 🤖💚



P.S: Volta logo, beleza??? pic.twitter.com/U5PUnEgGdK — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) January 10, 2020

Aos 23 anos de idade, o ponta-esquerda surgiu em 2018, ainda na Série B pelo Goiás, mas seu ápice foi na Série A, em 2019, quando conquistou o prêmio da CBF de Revelação do Campeonato. Somando suas atuações nessas duas divisões, Michael teve os seguintes números:

68 jogos (64 como titular)

5.685 minutos jogados

16 gols

13 assistências

109 finalizações

109 passes decisivos

811 passes (72% em passes certos)

222 dribles corretos

82 desarmes

Fonte: SofaScore

Assim, Michael chega ao Flamengo para brigar por posição no ataque. Atualmente, Bruno Henrique é assediado por times chineses e Gabigol ainda não deu resposta sobre sua permanência no Rubro-Negro e volta à Europa. De qualquer forma, o recém-chegado ao Rio já pode ser opção de Jorge Jesus para a sequência da temporada.

Em ano que há Copa América e um calendário flamenguista apertado, o elenco precisa ser qualificado a qualquer custo para o time tentar manter a mesma pegada vitoriosa de 2019, quando conquistou Libertadores, Brasileirão e Campeonato Carioca. Sabendo disso, outro atacante, Pedro Rocha, e um zagueiro, Gustavo Henrique, já foram anunciados.