Com dois gols contra, Náutico e Sport empatam na estreia do Pernambucano

No primeiro clássico da temporada, Náutico e Sport ficaram no empate em 1 a 1 nos Aflitos, em partida válida pela rodada inaugural do Campeonato Pernambucano 2020. Salatiel, fez contra para o Leão, enquanto Chico, anotou contra para o Timbu.

A partida foi marcada pelos times alternativos. Náutico poupou alguns jogadores, enquanto o Sport teve 16 nomes que não foram relacionados, após punição da CBF, por conta de uma dívida que o clube tem com o chileno Mark González, que passou na Ilha em 2016.

O Sport abriu o placar no final do primeiro tempo, aos 46 minutos. Após cobrança de escanteio de Pablo Pardal, a bola pegou em Salatiel na segunda trave e morreu no fundo do gol.

A equipe comandada por Guto Ferreira ainda ficou com 10 homens em campo. No início do segundo tempo, Sander fez falta em Salatiel, matou o contra-ataque e recebeu o segundo amarelo. Com um a mais, o Timbu cresceu na partida e conseguiu o empate. Após cruzamento na área, Chico tentou cortar, a bola pegou no braço do zagueiro e morreu no fundo do gol rubro-negro para dar números finais ao Clássico dos Clássicos.

Foto: Léo Lemos/Náutico

O Sport volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 21h30, contra o Vitória, na Arena de Pernambuco. O Náutico joga na próxima quinta-feira (23), às 19h30, contra o River-PI, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste.

Confira os resultados da primeira rodada:

Santa Cruz 3x0 Petrolina

Central 0x2 Retrô

Náutico 1x1 Sport

Afogados 2x1 Salgueiro

Vitória 0x1 Decisão

Classificação do Campeonato Pernambucano:

Time Pontos Vitórias Saldo 1 Santa Cruz 3 1 +3 2 Retrô 3 1 +2 3 Afogados 3 1 +1 4 Decisão 3 1 +1 5 Náutico 1 0 0 5 Sport 1 0 0 7 Salgueiro 0 0 -1 8 Vitória 0 0 -1 9 Central 0 0 -2 10 Petrolina 0 0 -3

Próxima rodada:

21/01 - 20h - Retrô x Santa Cruz - Aflitos

22/01 - 21h30 - Sport x Vitória - Arena de Pernambuco

25/01 - 20h - Salgueiro x Central - Cornélio de Barros

26/01 - 16h - Decisão x Afogados - Lacerdão

26/01 - 16h - Petrolina x Náutico.