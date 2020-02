Com gol de Diogo Oliveira, Caxias bate Grêmio e conquista primeiro título gaúcho

Grêmio e Caxias se enfrentaram nesse sábado (22) pela final do primeiro turno com Campeonato Gaúcho. O Tricolor Gaúcho foi a campo com a mesma escalação que iniciou o Grenal, tendo três volantes no meio campo: Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon.

No primeiro tempo, Grêmio dominou as ações do jogo, tendo mais de 60% da posse de bola. O Caxias adotou postura defensiva para frear os avanços do time comandado por Renato Gaúcho. Apesar disso, Diego Souza teve a melhor chance ficando na cara do goleiro da equipe Grená que fez ótima defesa com o pé para impedir que o time mandante abrisse o placar.

O Caxias apostou na bola parada para levar perigo ao Tricolor gaúcho, Ivan cobrador da equipe se mostrou uma arma perigosa nas bolas paradas. Porém, a defesa gremista liderada por David Braz foi sólida nas chegadas do time da Serra gaúcha durante o primeiro tempo.

Com dificuldade para criar, Renato Gaúcho tirou Lucas Silva e colocou Thiago Neves para melhorar o rendimento da equipe. Aos 33 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio de Ivan e bate e rebate na área Caxias abriu o placar com chute de Diogo Oliveira.

Com a desvantagem no placar, Renato Gaúcho tirou Cortez e Maicon para as entradas de Caio Henrique e Luciano. A equipe mandante tirou a velocidade do jogo, enquanto o Grêmio tentou chegar nos lançamentos e cruzamentos longos, porém não levou perigo ao gol de Marcelo Pitol.

Assim, a equipe da Serra Gaúcha conquistou o título do primeiro turno do gauchão e se classificou para a Final do Campeonato Gaúcho contra o campeão do segundo turno que inicia no próximo sábado (29) com o confronto entre Grêmio e Juventude, na Arena do Grêmio. Enquanto o Caxias enfrenta o Internacional no domingo (01), no Estádio Centenário.