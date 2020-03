Botafogo-PB anuncia contratação do lateral-esquerdo Chrstianno, ex-Vasco

O Botafogo-PB anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral-esquerdo Christianno, que assinou contrato até o fim da temporada. A apresentação do jogador está prevista para acontecer no início da próxima semana, no CT da Maravilha do Contorno.

A chegada de Christianno acontece após o momento de maior necessidade do Belo na posição. No elenco, apenas Mário é lateral-esquerdo. Enercino, às vezes, atuou improvisado no setor. Entretanto, ambos os jogadores se lesionaram, fazendo com que o técnico Evaristo Piza realizasse novos testes.

Neílson, que é lateral-direito, e o zagueiro Marcelo Xavier tiveram que atuar no lado esquerdo, mas não conseguiram agradar o treinador, menos ainda os torcedores, que exigiram a contratação de uma nova peça de reposição para o setor.

Christianno tem 28 anos e acumula passagens por clubes tradicionais, como Vasco, Sport e Vila Nova. Antes de chegar ao Belo, o jogador estava no América-RJ. O jogador poderá fazer sua estreia após ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Fora da Copa do Brasil, o Belo tem o Campeonato Paraibano e a Copa do Nordeste para disputar. Neste sábado, às 20h, o Alvinegro da Estrela Vermelha recebe o Imperatriz no Almeidão, pela 6ª rodada da competição regional.