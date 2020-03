Jorge Jesus vibra com vitória e elogia pontaria: "Aproveitamos bem as chances"

O Flamengo bateu o Júnior Barranquilla por 2 a 1, no Estádio Metropolitano, na Colômbia, e estreou com vitória no Grupo A da Libertadores - o Rubro-Negro só não é líder porque o Independiente del Valle derrotou o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0, no Equador. Com gols de Everton Ribeiro para os cariocas e Téo Gutierrez para os colombianos, o time principal de Jorge Jesus segue sem perder em 2020.

O treinador português, inclusive, falou sobre suas impressões da partida. "Estou satisfeito com o resultado e com o jogo. O Junior é uma equipe difícil de enfrentar, com jogadores rápidos no um contra um. Aproveitamos bem as chances que tivemos, porque nossos atacantes raramente falham quando recebem a bola. Foi o que aconteceu hoje. É importante começar vencendo fora de casa", destacou o Mister.

O comandante também comentou sobre os jogadores que entraram na vaga dos lesionados Rafinha, Bruno Henrique e Rodrigo Caio. "Temos um grupo forte e, para esses contratempos (lesões), precisamos repor no mesmo nível. E foi assim que ganhamos. Estou feliz com aqueles que entrarem hoje, tiveram boa atuação", finalizou ele.

Autor dos dois gols da vitória na cidade de Barranquilla, Everton Ribeiro também analisou o confronto. Na opinião do camisa 7 e capitão do time, o atual campeão da Libertadores se comportou de modos distintos nos dois tempos de jogo. "Acredito que fomos bem no início, no nosso estilo ofensivo e eles (Júnior) não tiveram chances claras. Depois, recuamos, fomos para trás, mas marcamos bem e deu tudo certo. Agora, é dar sequência na competição com vitórias", enfatizou o jogador.

O Flamengo volta a atuar pela Libertadores na próxima quarta -feira (11), contra o Barcelona de Guayaquil, às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A. O Rubro-Negro está na segundo posição da chave, com os mesmos três pontos do Independiente del Valle, líder no saldo de gols. Antes, os comandados de Jorge Jesus terão o clássico diante do Botafogo, sábado (7), às 18h, também no Maracanã, pela Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca.