Palmeiras x Ferroviária: alviverde alternativo enfrenta sonhadora Ferrinha

Neste sábado (7), às 17h, o Palmeiras recebe a Ferroviária no Allianz Parque. Para mais de 20 mil pessoas, o alviverde enfrentará a Ferrinha com um time alternativo, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista.

A arbitragem será de Douglas Marques das Flores, com os auxiliares Hermam Brumel Vani e Vladimir Nunes da Silva. Fechando a arbitragem, Lucas Canetto Bellote será o quarto árbitro.

A partida terá transmissão exclusiva do canal de pay-er view Premiere FC, mas você pode acompanhar todos os lances aqui mesmo na VAVEL Brasil, no nosso jogo ao vivo!

Time alternativo pela Libertadores

Em segundo lugar em seu grupo, o Palmeiras soma 17 pontos, dois apenas atrás do Santo André e três na frente do Novorizontino. Fechando o grupo, em quarto lugar, está o Botafogo-SP, com cinco pontos. Mas o alviverde já vira suas atenções para a Libertadores da América, principal torneio do ano, tanto que o time para a partida deve ser o alternativo.

Luan, que será um possível titular, comentou sobre o modo de jogar que Luxemburgo está tentando implantar na equipe, com um jogo com mais posse de bola.

“Eu gosto de jogar assim. A gente participou da campanha da Olimpíada jogando assim com o (Rogério) Micale. Ele gostava de jogar bastante ativo e não reativo, sempre buscando o gol primeiro, perdendo a bola na frente e tentando recuperar lá. Não botando a bunda atrás e esperando o adversário para contra-atacar. Não que isso seja errado, até porque já deu certo aqui no Palmeiras. Fomos campeões brasileiros com um time com volante fixo, sempre guardando posição, e a gente saía nos contra-ataques para matar os jogos”.

Para o jogo o Palmeiras terá a volta de Marcos Rocha, recuperado de lesão. O lateral deve ser o titular junto com alguns outros jogadores que não atuaram tanto durante o ano. Luan Silva deve estrear no ataque, com a camisa nove. O único desfalque é Mayke, que ainda se recupera de lesão.

O provável Verdão é: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Zé Rafael e Lucas Lima (Raphael Veiga); Rony, Gabriel Veron e Luan Silva.

O sonho da classificação

Com a vitória do Guarani ontem sobre o Ituano, por 2 a 0, o sonho de ser líder nessa rodada já não existe mais para a Ferroviária. Com nove pontos, ela está na frente do Corinthians, que também soma nove e atrás do Braga, que soma 11. O Bugre agora lidera com 13 pontos e um jogo a mais.

Sérgio Soares, técnico da Ferrinha, elogiou o Palmeiras mas disse que o time precisa de atitude para vencer em São Paulo.

“Para jogar contra os grandes clubes brasileiros, principalmente, os paulistas, não pode ter medo de jogar. Se tiver medo de jogar, dificilmente vai pontuar. Nossa proposta, mesmo jogando no Allianz, onde o Palmeiras é muito forte, é de jogar. Essa é a proposta. É preciso ter os cuidados necessários porque estamos jogando contra uma grande equipe. Não podemos errar tanto passe, precisa ter mais a bola e a vontade de fazer os três pontos. Ter atitude de fazer os três pontos”.

Para a partida, Sérgio terá reforços para montar o time. Felipe Ferreira está de volta após se recuperar de uma lesão no tornozelo. O atacante deve entrar no lugar de Patrick Brey. Já na defesa, Elton está de volta após uma suspensão e ficará ao lado de Max na zaga, tomando o lugar de Carlão.

Por fim, Tony também volta de suspensão e deve entrar no lugar de Karl. O único desfalque é Patrick, que passou por uma cirurgia após fraturar o nariz.

A provável Ferroviária é: Saulo, Lucas Mendes, Max, Carlão e Bruno Recife; Mazinho, Tony e Claudinho; Felipe Ferreira, Hygor e Henan.