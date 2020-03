Em meio à quarentena, Fluminense lança campanha na web e recebe apoio do Bahia

No final da manhã desta quarta-feira (18), o Fluminense iniciou uma campanha em seu perfil oficial no Twitter, a fim de estimular os torcedores a seguirem o regime de 'quarentena' sem sair de casa para evitar o risco de contágio do coronavírus e consequentemente uma maior disseminação da doença no país.

Com a hasthtag #TricolorEmTodaCasa, a equipe carioca pediu para que os torcedores compartilhassem uma foto com a camisa, com a bandeira, ou com qualquer outro objeto do clube, mostrando estar em casa e exaltando o orgulho das cores que representam.

“Estamos de casa, contra o COVID-19, com todo nosso orgulho em mostrar as cores do nosso Tricolor! Coloque sua bandeira ou camisa na janela, tire uma foto e mostre que você está com a gente com a hashtag #TricolorEmTodaCasa! Vamos vencer essa batalha juntos!”

Estamos de 🏡, contra o COVID-19, com todo nosso orgulho em mostrar as cores do nosso Tricolor! Coloque sua bandeira ou camisa na janela, tire uma foto e mostre que você está com a gente com a hashtag #TricolorEmTodaCasa! Vamos vencer essa batalha juntos! 🇭🇺 pic.twitter.com/jJ7ISQFJpm — Fluminense F.C. (de 🏡) (@FluminenseFC) March 18, 2020

Em uma campanha de interação, o Fluminense convidou o Bahia que também é um time representado por três cores, como não poderia ser diferente, o Tricolor baiano respondeu ao convite abraçando a corrente do bem.

“Estamos juntos, @FluminenseFC! Convocamos toda a nossa torcida a participar do #TricolorEmTodaCasa. O estagiário já começou aqui.”

Estamos juntos, @FluminenseFC! Convocamos toda a nossa torcida a participar do #TricolorEmTodaCasa. O estagiário já começou aqui 👊🏽😷 https://t.co/WXyuBQkSZn pic.twitter.com/YwogXUs7Ex — Esporte Clube Bahia (de 🏠) (@ECBahia) March 18, 2020

Não demorou muito para aparecer dezenas de imagens tricolores seguidas com a hashtag da campanha.

O sucesso foi tanto que há pouco, o Fluminense resolveu estender o convite para outros clubes conhecidos como Grêmio, Fortaleza, Santa Cruz, Paraná e São Paulo.

Ainda não é possível falar da participação na campanha dos torcedores desses times, mas não dá pra negar a importância de atitudes como a do Fluminense e a do Bahia nessa luta.

A prevenção ao COVID-19 é essencial e pode sim começar por nós!