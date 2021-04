Autor do gol da vitória, Lucca visa Libertadores para o Fluminense

Na noite desse sábado (16), o Fluminense recebeu o Sport, no Maracanã, em partida válida pela 30a rodada do Campeonato Brasileiro, e saiu com a vitória pelo placar mínimo, com gol marcado por Lucca.

Após a partida, o atacante do Tricolor Carioca celebrou a vitória e a reviravolta a equipe, que foi derrotada pelo Corinthians pelo placar de 5 a 0 no meio de semana, e visou uma possível vaga na Libertadores.

"Era uma partida difícil para a gente, porque nós vínhamos de um resultado doloroso. A gente precisava vencer. Conseguimos, e agora é tentar manter a consistência na pontuação para seguir nesse ritmo e conquistar uma vaga na Libertadores ao fim da competição", afirmou o atleta.

Com o resultado, o Fluminense se mantém na sétima colocação, enquanto o Sport, que parcialmente está na 15a colocação, corre o risco de terminar a rodada no Z4.