Figueirense visita CRB em jogo da vida para permanência da Série B

Na 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB recebe o Figueirense, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, nesta terça-feira (19), às 19h15, em jogo que pode selar a permanência do Furacão na competição.

A meta é terminar entre os 10

Sem chances de rebaixamento e de acesso à Série A, o CRB tem 46 pontos e está em 12º e quer uma vitória diante do Figueirense para terminar a temporada 2020 entre os 10 primeiros colocados.

No último domingo(17), o técnico Roberto Fernandes foi surpreendido com a saída do atacante Bill, que recebeu proposta do Interior.

Contra o Furacão, o treinador ainda não poderá contar com o atacante Pablo Dyego, suspenso pelo terceiro cartão amarelo na última partida. Por outro lado, Ewerton Páscoa, Igor Cariús e Diego Torres, que cumpriram suspensão diante do Operário-PR estão de volta.

E por falar em Operário, o CRB foi derrotado na última rodada por 3 a 2 para o time paranaense, fora de casa.

Provável escalação do CRB: Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Ewerton Páscoa e Igor Cariús; Claudinei, Wesley e Diego Torres; Luidy, Hyuri e Regisy(Lucão).

Embalado após goleada, Figueirense quer encaminhar permanência na Série B

O Figueirense vem de vitória por 3 a 0 diante do Brasil de Pelotas, na última rodada. Resultado que tirou a equipe da zona de rebaixamento e o colocou na 15ª posição, com os mesmos 39 pontos de Náutico e Vitória, ficando a frente pelos critérios de desempate.

Para a partida diante do CRB, o técnico Jorginho não poderá contar com Guilherme Thiago, que acabou lesionando o joelho no jogo contra o Brasil. Com isso, o treinador deve escalar Alemão na zaga ao lado de Vitor Mendes.

Outra mudança deve acontecer no meio-campo, mas por opção técnica. A entrada de Matheus Neri na vaga de Geovane.

No departamento médico ainda temos Thiago Nonato, Carlos Gabriel, Marquinho, Paulo Ricardo e Victor Oliveira.

Provável escalação do Figueirense: Rodolfo Castro; Everton Santos, Alemão, Vítor Mendes e Renan Luís; Matheus Neris, Patrick e Dudu; Bruno Michel, Diego Gonçalves e Govane Itinga.