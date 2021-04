Qual a premiação de cada posição no Brasileirão? Veja e entenda os valores

A atual edição do Campeonato Brasileiro enche os cofres dos participantes, variando o valor pela colocação. O primeiro colocado recebe um total de R$27,1 milhões a mais que o último da tabela, atualmente o Botafogo.

Levando em comparação o último Brasileirão, que foi conquistado pelo Flamengo, as premiações abaixarem de valor devido a crise pandêmica. Ao contrário dos R$33 milhões recebidos pelo clube carioca em 2019, o próximo campeão da competição nacional (Internacional ou Flamengo) receberá exatos R$31,7 milhões.

As mídias fechadas e abertas geram grande controvérsia nesse assunto, pois existem times em cada “polo”. A Globo, principal empresa com os direitos da competição, tem acordo com dezesseis dos 20 participantes. Enquanto isso, a TV fechada, conhecida pelo nome da Turner, contém quatro clubes.

Ocorreu uma mudança importante no quesito da premiação. Na primeira edição do Campeonato Brasileiro, por exemplo, a divisão por posição foi feita apenas entre o primeiro e o 16º colocado, excluindo assim os rebaixados.

Confira a lista

Campeão – R$ 31,7 milhões;

Vice - R$ 30,1 milhões;

3º colocado - R$ 28,4 milhões;

4º colocado - R$ 26,8 milhões;

5º colocado - R$ 25,1 milhões;

6º colocado - R$ 23,5 milhões;

7º colocado - R$ 21,8 milhões;

8º colocado - R$ 20,2 milhões;

9º colocado - R$ 18,4 milhões;

10º colocado - R$ 16,9 milhões;

11º colocado - R$ 12,9 milhões;

12º colocado - R$ 11,9 milhões;

13º colocado - R$ 11 milhões;

14º colocado -R$ 10,6 milhões;

15º colocado - R$ 10,3 milhões;

16º colocado - R$ 10 milhões;

17º colocado - R$ 5,5 milhões;

18º colocado - R$ 5,1 milhões;

19º colocado - R$ 4,8 milhões;

20º colocado - R$ 4,6 milhões.