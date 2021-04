São Paulo vence, mas Flamengo é campeão brasileiro pela oitava vez

O Flamengo é octacampeão do Campeonato Brasileiro! O São Paulo venceu a partida na última rodada por 2 a 1, com gols de Luciano e Pablo, contra o único de Bruno Henrique para o Fla. Mas com o empate do Internacional contra o Corinthians o colorado não ultrapassou o rubro negro, que ficou com a taça.

Rogério Ceni escalou o Flamengo no clássico esquema 4-4-2, com a entrada de Gustavo Henrique no lugar de William Arão sendo a única diferença do time que é considerado o titular. Já o São Paulo entrou com um modelo diferente do que vinha atuando, o 3-5-2, com Igor Vinícius e Welington atuando como os alas.

O rubro negro começou melhor, seguindo o padrão ofensivo que vem marcando essa geração, com todas as linhas altas e rápidas trocas de passes. O São Paulo, que estava pressionado dentro do seu próprio campo, jogava compactado, tocando a base de bolas longas e saídas em velocidade.

Mesmo com muito mais posse de bola, o time carioca tinha dificuldades de furar a defesa adversária. A primeira boa chance da primeira etapa veio apenas aos 40 minutos, quando, após uma cobrança de escanteio, Gabigol ficou livre, porém sem ângulo, e chutou sobre o a trave direita do gol de Volpi.

No último lance antes do intervalo, aos 47', o São Paulo teve uma falta a seu favor dentro da meia lua. Na cobrança, Luciano encheu o pé em chute por fora da barreira e venceu Hugo Souza, colocando o tricolor paulista na frente no placar.

Precisando do resultado, o Flamengo voltou a campo ainda mais ofensivo. No primeiro minuto Gabigol quase fez de bicicleta. Pouco depois, aos cinco, o líder do campeonato empataria a partida. Depois de cobrança de escanteio de Arrascaeta, Gustavo Henrique cabeceou, mas foi Bruno Henrique que fez o desvio mortal para o fundo das redes.

Quando tudo ia bem no ataque a defesa rubro negra falhou. Hugo Souza errou a saída e entregou a bola no peito de Daniel Alves, que rapidamente ajeitou para Pablo finalizar com categoria e colocar o São Paulo na frente novamente.

O Flamengo sentiu totalmente o novo gol. A intensidade diminuiu, os chutes eram todos sem direção e compactação são paulina continuava anulando qualquer tentativa de De Arrascaeta e Everton Ribeiro de realizar passes em profundidades. Os tricolores foram, aos poucos, se adaptando ao ritmo do rival e conquistaram espaços no meio campo.

Com o resultado, o São Paulo garantiu a vaga direta para próxima Copa Libertadores. Os últimos instantes foram de tensão total para os cariocas, tudo passou a depender do resultado do Internacional. Aos 51 o jogo do Morumbi acabou, enquanto no Beira Rio o gol do Inter no minuto final seria anulado por impedimento no VAR. Com 52 minutos terminaria também o confronto no Sul, Flamengo campeão brasileiro novamente!