Em seu primeiro jogo na temporada, Campinense recebe Bahia pela Copa do Brasil

Campinense e Bahia se enfrentam às 21h30 desta terça-feira (9), no Estádio Governador Ernani Sátyro, o Amigão, em Campina Grande/PB. O duelo é válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Nesta fase, as equipes se enfrentam em jogo único e a equipe visitante, por ser melhor posicionada no ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), tem a vantagem do empate.

Ao todo, foram 12 jogos entre as equipes, com vantagem para o Tricolor de Aço. São seis vitórias baianas, contra apenas uma da Raposa, além de cinco empates. O último duelo ocorreu em 2015, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O Bahia venceu por 1 a 0, com gol de Kieza. Como o jogo de ida terminou empatado sem gols, o Tricolor de Aço avançou.

Campinense terá três atacantes

Essa será a primeira partida oficial da Raposa na temporada 2021. Com a necessidade da vitória, a tendência é que o técnico Ederson Araújo opte por uma escalação ofensiva. Logo, deve começar com três atacantes. São eles: Cadu, Matheus Régis e Marcos Nunes.

Para o duelo, o comandante não poderá contar com Patrick, ainda sem contrato assinado com o clube. Além dele, também estão o lateral-direito Weslen e o centroavante Robinson, entregues ao departamento médico.

Gilberto está de volta ao Bahia

A última atividade antes da partida, realizada no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, contou com as participações de Gilberto, que está recuperando a condição física, e do volante Pablo, recém-chegado ao clube.

Sob o comando do técnico Dado Cavalcanti, o elenco treinou bolas paradas, com escanteios e faltas laterais. Em recuperação de lesão muscular, o goleiro Mateus Claus não foi relacionado. Logo, Matheus Teixeira deve viajar com o grupo em seu lugar.

Ficha técnica de Campinense Clube x Bahia - Copa do Brasil 2021, primeira fase

Estádio Governador Ernani Sátyro, o Amigão, em Campina Grande/PB - 21h30 desta terça-feira (9)

Campinense Clube - Rubens Júnior; Allefe, Kemerson, Júnior Gaúcho e Jackinha; Gabriel Pereira, Rafinha e Marcelinho; Cadu, Matheus Régis e Marcos Nunes. Técnico: Ederson Araújo.

Bahia - Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Ramon e Daniel; Rossi, Gilberto e Rodriguinho. Técnico: Dado Cavalcanti.

Arbitragem de campo - Dyorgines José Padovani de Andrade (CBF/ES), auxiliado por Fabiano da Silva Ramires (CBF/ES) e Vanderson Antônio Zanotti (CBF/ES), com Diego Roberto Souza de Melo (CBF/PB) como quarto árbitro