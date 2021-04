Na artilharia do CSA em 2021, Dellatorre comenta bom momento e classificação na Copa do Brasil

Recém chegado no CSA, o atacante Guilherme Dellatorre, de 28 anos marcou o seu quinto gol com a camisa do Azulão de Mutange em seis jogos na temporada. Na goleada por 5 a 1 diante do Guarany de Sobral, na última quarta-feira (17), pelo jogo da primeira fase da Copa do Brasil, o jogador abriu o placar.

Com a saída de Paulo Sérgio, artilheiro da equipe alagoana em 2020, o Azulão foi ao mercado e apostou em Delattore, que estava no Brasil de Pelotas, para assumir a camisa 9.

O atacante fez a sua estreia no dia 25 de fevereiro na goleada por 4 a 1 diante do Jacyobá pelo Campeonato Alagoano, e sua estreia foi justamente com gol. O que gerou elogios do técnico Mozart Santos.

Em entrevista exclusiva para a VAVEL Brasil, o atacante comentou sobre a sua boa fase, expectativas para a temporada e comentou sobre a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil.

VAVEL Brasil: Você já tem 5 gols em seis jogos como jogador do CSA, como você avalia esse momento?

Dellatorre: "Eu fico muito feliz com o momento que estou vivendo. Isso me dá confiança para continuar desempenhando um bom trabalho e podendo ajudar cada vez mais a equipe do CSA."

VAVEL Brasil: Você teve passagem por diversos clubes, entre eles o Inter, Athletico-PR, Porto, Apoel, como foi sua passagem pelos clubes?

Dellatorre: “Eu apareci muito novo no Internacional. Rodei bastante, conquistei títulos, convivi com atletas renomados, e isso acaba fazendo com que você ganhe muita experiência para saber lidar com todas as situações que o futebol te oferece. Jogando ou não, procuro sempre estar ajudando um companheiro”, destacou.

"Foram momentos diferentes da minha carreira. Acredito que cada clube eu pude crescer profissionalmente e como pessoa. Só tenho boas memórias de todos os clubes que eu passei anteriormente."

VAVEL Brasil: Antes de vir para o CSA você estava no Brasil de Pelotas. Como foi receber o convite de atuar no Azulão de Mutange?

Dellatorre: "Não pensei duas vezes. É um clube que tem um projeto de estar disputando o acesso à Série A nesta temporada. Foi montado um time super forte para esse objetivo do acesso, e você ser escolhido para poder estar nesse projeto foi algo especial. Fiquei muito feliz e espero poder ajudar a conseguir essa vaga na elite do futebol brasileiro."

VAVEL Brasil; Quais suas expectativas para a temporada do CSA?

Dellatorre: "Minhas expectativas são as melhores. Acredito que temos um equipe muito forte. O nosso estilo de jogo nos favorece pelas características de cada jogador e tenho certeza que vai ser um ano excelente e no final vamos estar comemorando o nosso maior objetivo que é subir para a Série A.

Mais uma vez Dellatorrw foi decisivo, e abriu o placar na vitória do CSA diante do Guarany de Sobral. Resultado que garantiu o Azulão na próxima fase da Copa do Brasil. O atacante comentou sobre a classificação.

Dellatorre:"Essa classificação foi importante para a gente porque conseguimos o nosso objetivo que era vencer a partida . Mesmo pela dificuldade da logística, do gramado, a nossa equipe soube, mais uma vez, mostrar a nossa força e o foco. Estamos mantendo isso a cada partida e crescendo de produção."

VAVEL Brasil: O CSA ainda está invicto, mas acabou perdendo alguns pontos e tem um compromisso importante pela Copa do Nordeste no sábado. Já iniciaram a preparação?

Dellatorre: "Devido essa logística já começamos o trabalho de recuperação. Não temos muitos dias para treinar. Acredito que a conversa vai ser o mais importante nessa preparação para esse jogo."