Marrony é mais um nome que entra na lista de atacantes desejados pelo Grêmio

O Grêmio busca a todo custo um nome para o ataque. Depois de ter conversas encerradas com River Plate por Borré, o time gaúcho agora tenta investidas no próprio mercado brasileiro. Além da sondagem por Soteldo, do Santos, outro desejo aparace na lista de Renato Portaluppi: Marrony, do Atlético-MG, segundo a emissora ESPN.

Marrony chegou ao Galo na temporada passada em negociação que custou R$ 20 milhões ao time mineiro. A princípio, o clube descarta a possibilidade de negociar o atacante de 22 anos, que tem contrato até 2025 e faz parte do planejamento que Cuca tem para a temporada.

Com 38 partidas na temporada anterior pelo Galo, Marrony foi titular em 14 delas. Ao todo, foram seis gols. Já na atual temporada, ele soma três gols em seis jogos, todos pelo Campeonato Mineiro. Lembrando que a equipe da VAVEL Brasil entrou em contato com o agente do jogador e não obteve resposta.