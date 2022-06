Em jogo morno, Novorizontino e Sampaio Corrêa empatam pela Série B

Em partida válida pela décima rodada do Brasileirão Série B, Novorizontino e Sampaio Corrêa não saíram do zero no Jorge Ismael de Biasi, neste sábado (4). Existem exceções, mas o 0 a 0 em Novo Horizonte seguiu a regra e o jogo não foi recheado de grandes emoções.

Apesar de estar fora de casa, foi o Sampaio quem começou buscando as ações ofensivas da partida. Mas apesar das trocas de passes ofensivas, a equipe não conseguiu chegar com perigo no gol adversário. A melhor oportunidade da primeira etapa foi o Novorizontino que criou, já nos minutos finais. Douglas Baggio pedalou e chutou cruzado, mas parou em Luiz Daniel.

A segunda etapa também não foi marcada por grandes oportunidades. No recorte do segundo tempo, o Novorizontino teve uma posse de 71%, mas não conseguiu converter a posse em muitas oportunidades de gol. Aos 18, Cléo Silva, que entrou ao decorrer do jogo, bateu cruzado e parou em Luiz Daniel. No rebote, o centroavante Ronaldo tentou por duas vezes, mas também parou no goleiro.

Classificação

O empate foi ruim para as duas equipes, que estacionaram no meio da tabela. O Novorizontino, com 14 pontos, se encontra na 6ª colocação. O Sampaio Correa, com 12, é o 8º colocado.

Agenda

O Novorizontino volta a campo na próxima terça-feira (7), às 21h30, diante do Grêmio, na Arena do Grêmio. O Sampaio Corrêa também irá jogar na terça-feira, mas às 20h30. A equipe viaja para enfrentar o Criciúma, no Heriberto Hülse.