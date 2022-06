Juventude supera Fluminense em gramado encharcado e respira no Brasileirão

O Juventude recebeu a equipe do Fluminense na manhã deste domingo (5), no Alfredo Jaconi,, em jogo válido pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe da casa conquistou a vitória com gol contra do zagueiro Luccas Claro, ainda no primeiro tempo, e agora ocupa a 16ª colocação, fora do Z-4. Já o Fluminense, por hora, permanece em 11º, mas pode perde a posição para Bragantino ou Internacional , que se enfrentam ainda neste domingo, às 19h, no Nabi Abi Chedid.

Primeiro tempo tem pouco futebol e muita chuva

O gramado pesado e as poças de água dificultaram as jogadas mais trabalhadas. Para piorar, a chuva apertou e conseguiu piorar o campo. As chances foram poucas, mas o Juventude conseguiu chegar ao gol no minuto 32. Após Pitta receber na área e chutar para a defesa de Fábio, a bola ainda ficou viva na área e ia entrando. Luccas Claro tentou tirar, mas mandou pro fundo da rede. Depois disso, as entradas foram ficando mais fortes e o jogo mais quente, com algumas discussões ali e aqui.

Segundo tempo tem discussões, expulsões e nada de gol

O gramado permaneceu pesado e com poças, com muita dificuldade de criação de ambos os lados. O clima quente que se criou no primeiro tempo só piorou na segunda etapa, com muitos amarelos para os dois lado, discussão entre torcida e Felipe Melo e expulsões no banco do Fluminense. Futebol que é bom, nada. O Tricolor até que tentou uma pressão, mas levou pouquíssimo perigo ao gol de César. Do outro lado, o Juventude se armava para o contra ataque, mas com o campo pesado a velocidade ficou prejudicada.

Próximos compromissos

O Juventude recebe o Athletico-PR na próxima quarta-feira (8), às 19h, pela décima rodada do Brasileirão.

O Fluminense volta para o Rio para receber o Galo, também na quarta-feira, às 21h30.