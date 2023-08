Bahia recebe Bragantino em abertura do segundo turno do Brasileirão

Em duelo válido pela vigésima rodada do Brasileirão, o Bahia receberá, na Arena Fonte Nova, a equipe do Red Bull Bragantino, às 16h (horário de Brasília). Os times se encontram em momentos completamente disitinos no torneio. Os donos da casa vivem situação de risco, enquanto os visitantes lutam por uma vaga na próxima edição da Copa Conmebol Libertadores.

Em busca de se afastar do Z-4, o Tricolor de Salvador busca somar três pontos para aliviar cada vez mais a situação da equipe na tabela. O Esquadrão ocupa o 16° lugar, com 18 pontos.

Já o Massa Bruta busca entrar de vez no G-4 do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico português Pedro Caixinha ocupa a sexta colocação, com 32 pontos.

BAHIA BUSCA SE AFASTAR DA ZONA DE REBAIXAMENTO

O Bahia tem um desafio complicado no começo do segundo turno da Série A. A equipe de Renato Paiva medirá forças contra o envolvente Bragantino, que luta por uma vaga direta na Libertadores. O Tricolor, no entanto, conta com um trunfo positivo para o duelo. O Esquadrão nunca perdeu para o Massa Bruta em Salvador e se apega neste bom histórico para tentar vencer e se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. Dos 12 confrontos disputados em solo baiano, o Bahia ganhou seis deles e empatou os outros seis, um aproveitamento de 67%.

Para o duelo contra o Massa Bruta, entretanto, Renato Paiva não poderá contar com o lateral-direito André, que se recupera de uma lesão na coxa. Com 18 pontos em 19 rodadas, o Bahia começa o segundo turno da Série A na 16ª posição, a primeira fora da zona do rebaixamento. A equipe tem o mesmo número de pontos que o Santos, que abre o Z-4.

Provável escalação: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Cándido; Rezende, Thaciano e Cauly; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. Técnico: Renato Paiva

BRAGANTINO BUSCA ENTRAR NO G-4

O Red Bull Bragantino não vive seu melhor momento na temporada. A equipe chega ao confronto após eliminação recente na Copa Sul-Americana para o América-MG. No entanto, a equipe segue firme e forte na busca pelo seu principal objetivo na temporada: uma vaga na Libertadores. A equipe paulista está na 6ª posição com 32 pontos, e tem o sexto melhor ataque da Série A.

O Braga vai à casa alviverde em busca de um bom resultado. O clube do interior do Estado de São Paulo não perde para o Bahia há três anos. Nas últimas quatro partidas, além da igualdade na Fonte Nova, o Touro de Bragança coleciona um empate por 3 a 3, em São Paulo, uma goleada por 4 a 0 e, recentemente, a vitória por 2 a 1 na 1ª rodada do Brasileirão deste ano.

O Braga, no entanto, não terá vida fácil em Salvador. Além de nunca ter conquistado uma vitória em território baiano, a equipe conta com uma série de desfalques para a partida deste domingo. Estão fora da partida os atletas Cipriano (lesão na coxa), Eduardo Santos (cirurgia no joelho), Eduardo Sasha (lesão na coxa), Eric Ramires (lesão na coxa), Henry Mosquera (contusão no joelho), Juninho Capixaba (suspenso), Lucas Cunha (cirurgia no joelho), Nacho Laquintana (transição) e Raul (cirurgia no joelho).

Provável escalação: Cleiton; Aderlan, Luan Patrick, Léo Ortiz e Guilherme; Jadsom, Evangelista e Lucas Cândido; Sorriso, Borbas e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Você acompanha tudo deste duelo e atualizações em tempo deste confornto aqui, na VAVEL Brasil!