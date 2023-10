Após derrota em Gre-Nal, Renato Gaucho some, não aparece na coletiva e irrita presidente: "Vamos avaliar isso internamente"

Neste domingo (8), aconteceu o histórico Gre-Nal 440, O Internacional saiu vitorioso e ganhou de 3 a 2 do Grêmio. Atuando dentro de casa, no Beira Rio, a equipe entrou em campo para se recuperar da eliminação na Libertadores. Com gol de Enner Valencia, que foi apontado como vilão no meio da semana, o Colorado venceu e se afastou do Z-4.

Após o jogo, o Grêmio entrou em rota de colisão. Com viagem marcada para o Rio de Janeiro, o técnico Renato Gaúcho não deu entrevista coletiva. Irritado com a atitude, o presidente Alberto Guerra falou com os jornalistas e se mostrou bastante incomodado. Segundo ele, a decisão partiu apenas do treinador e não dos dirigentes gremistas.

"Sem dúvida, uma das razões que eu esteja aqui. Do segurança ao presidente, do faxineiro ao CEO, ninguém no Grêmio concordou com essa decisão (de não dar entrevista), foi uma decisão unilateral do treinador, entendemos, ele tem compromisso amanhã de manhã. Achamos que ele deveria estar aqui dando suas explicações, mas é uma decisão que ele tomou e internamente vamos avaliar isso".

"Não é o Renato que faz (a escala de trabalho), poderia exigir e exigiu que estivesse, mas ele tinha compromisso e saiu, eu não poderia trancar a porta e dizer: 'não sai daqui'. É isso, internamente vamos avaliar, falar com ele na reapresentação. Importante que eu expresse que o presidente não está de acordo. O que se pode fazer? Demissão? Obviamente não, não é o caso"

Reação da torcida

Após uma derrota no clássico, é normal a torcida querer uma resposta do técnico, porém não foi o que aconteceu. Desse modo, os torcedores criticaram na internet o treinador.

“E o Renato Gaúcho que não deu entrevista coletiva depois de perder o Grenal porque tinha que pegar um avião e viajar para o Rio de Janeiro. Como esse cidadão ainda recebe oportunidades para trabalhar no futebol brasileiro? Bizarro” - comentou um torcedor.

“Inacreditável a falta do Renato Gaúcho na coletiva pós Grenal. Absurdo um treinador escolher por conta própria não participar e o Departamento de futebol aceitar livremente” - criticou outro perfil.

“Renato não dar coletiva é inaceitável. Ele tem condições de pagar passagem em qualquer voo pro RJ, não precisa sair correndo. Dar entrevista pós-jogo é parte do compromisso profissional dele. Ele até pode pedir, mas quem tá acima dele tem dever de cobrar profissionalismo dele” - cornetou um torcedor.

Quem deu coletiva?

Quem participou da entrevista após o jogo foi o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, que não escondeu a insatisfação com a decisão do treinador. O mandatário afirmou que tratará o caso internamente e descartou demissão.