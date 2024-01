Em ritmo final de preparação, Heitor Roca mira em acessos com o São José para 2024: “Paulista A1 e Brasileirão Série C”

Depois de se tornar vice-campeão da Copa Paulista com o São José, em 2023, Heitor Roca aposta em dois grandes objetivos do clube para a nova temporada: conquistar o acesso para a elite do futebol paulista e subir da Série D para a C do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 25 anos, já foi campeão do Paulista 2ª Divisão sub-23 com o União Suzano e agora vive a expectativa de levantar seu primeiro troféu com a Águia do Vale, clube onde disputou 13 jogos no ano passado.

Eleito o melhor lateral-esquerdo do Paulista A3 quando defendia as cores do Marília, Heitor fala com propriedade sobre o futebol de São Paulo. “Já tenho alguma bagagem em termos de estadual aqui em SP, e isso ajuda bastante quando a cobrança por resultados aumenta. Quero muito levar o São José à divisão de elite do Paulistão. Acho que é bastante possível, embora não seja nada fácil porque existem outras equipes fortes também”, destacou.

Para Heitor Roca, um dos pilares do São José é a força que o time cria a partir do apoio dos torcedores no estádio. Ele convoca a torcida para apoiar o grupo de jogadores durante a estreia no Paulistão A2, dia 17 de janeiro, contra o Noroeste, às 20h. Depois, o próximo jogo em casa é somente no dia 27 de janeiro, diante do Capivariano, às 19h.

“Os torcedores da Águia do Vale podem esperar muita entrega e dedicação da nossa parte. Queremos conquistar o acesso tanto no Paulista quanto na Série D. Não tenho dúvida de que o apoio deles nos estádios será fundamental. E, quando estivermos jogando como visitantes, vamos lutar da mesma maneira para se impor”, completou o atleta.