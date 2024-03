Santos e Inter de Limeira se enfrentaram neste sábado (09), pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. O jogo terminou com vitória do peixe de virada pelo placar de 3 a 2, com dois gols de Furch e um gol de Cazares.

TRÊS GOLS E MUITA EMOÇÃO

A primeira etapa foi de muita emoção e ótimos momentos. O Santos teve as primeiras oportunidades à meta na partida, sendo a primeira aos 3, em cabeçada perigosa de Gil e aos 10, em uma ótima cobrança de falta do meia Otero, que exigiu ótima defesa do goleiro Max Walef da Inter.

Mesmo com a pressão inicial do Peixe, quem saiu à frente do placar foi o Leão da Paulista. Aos 12, após saída errada de Felipe Jonathan, Albano recuperou a bola e deu belo lançamento em profundidade para dentro da área do Peixe, onde Lima dominou e sofreu entrada de Nonato, pênalti para a Inter. Na cobrança, aos 15 minutos, Quirino bateu no meio e deslocou o goleiro João Paulo para abrir o placar na Vila.

A reação do Peixe foi imediata, já no lance seguinte. Aos 16, Otero recebeu passe na direita, driblou César Morais e cruzou com perfeição para Furch, que recebeu livre no meio da área e só cabeceou para o fundo das redes, deixando tudo igual. Mesmo com o empate, a Inter continuou dominando as ações da partida e logo aos 23 recuperou a vantagem no placar.

Bochecha recebeu passe na grande área e finalizou mal, a bola veio mascada para Quirino, que dominou e finalizou com maestria no canto de João Paulo, ampliando o placar na Vila. No lance seguinte, o peixe teve novamente a chance de empatar, mas dessa vez Furch cabeceou com perigo para fora, indo ao intervalo com a vantagem para a equipe de Limeira.

PEIXE BUSCA A VIRADA

O Santos voltou do intervalo com uma postura diferente da primeira etapa. O Peixe sofria menos na parte defensiva e conseguia ter uma criação melhor no seu campo de ataque. Logo aos 8, Pedrinho fez bela jogada individual pela esquerda e acabou sendo derrubado dentro da área, pênalti para o Peixe.

Na cobrança, aos 10, Furch foi para a bola e deslocou bem o goleiro, deixando tudo igual no placar. Após o empate, a partida foi perdendo ritmo e voltou a esquentar somente na final. Aos 37, Hayner teve duas chances no mesmo lance para virar a partida, a primeira parando em bela defesa de Max Walef, e a segunda mandando para fora. Porém, no lance seguinte, o peixe buscou e alcançou o gol da vitória.

Aos 38, após erro da zaga da Inter, Cazares aproveitou a bobeira e saiu cara a cara com o goleiro, e com muita frieza, finalizou no cantinho para virar a partida e garantir a vitória.

CLASSIFICAÇÃO

Com a vitória, o Peixe terminou a fase classificatória na liderança do Grupo A com 25 pontos. Já a Inter terminou na segunda posição do Grupo C, com 17 pontos conquistados. Tanto o Santos quanto a Inter se classificaram e jogaram as quartas do estadual.

PRÓXIMOS JOGOS

As próximas partidas já valem pelas quartas do estadual, onde o Santos enfrentará a Portuguesa como mandante, e a Inter de Limeira, como visitante, enfrenta o RB Bragantino.