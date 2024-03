Neste sábado (09) Santos e Inter de Limeira se enfrentam pela última rodada do Paulistão. O jogo ocorre às 18h e será realizado na casa do Peixão, a Vila Belmiro.

Ambos os times estão classificados para as quartas-de-final do Campeonato Paulista e devem poupar os esforços para se concentrar para a próxima etapa. O Alvinegro Praiano encara a Portuguesa na próxima fase enquanto o Gigante de Limeira enfrenta o Red Bull Bragantino.

Como chega o Inter de Limeira?

O Inter de Limeira acumula 17 pontos, garantindo a vaga para o mata-mata e desbancando Mirassol e Corinthians no grupo C após a vitória por 2 a 0 contra o Ituano no Limeirão.

A Veterana tem 5 vitórias e 2 empates, possuindo um dos melhores ataques da temporada marcando ao todo 15 gols durante a campanha.

O técnico Júnior Rocha já havia avisado que poupará seus atletas que estão pendurados com dois amarelos, eles são Maurício, que será substituído por Matheus Mancini, e Lima ocupará a vaga de Lucas Buchecha.

O centroavante André também deverá ser desfalque, já que foi diagnosticado com uma lesão posterior da coxa direita, se juntando ao departamento médico com outros jogadores.

Entretanto, o zagueiro Diego Jussani deverá retornar e ficar à disposição da comissão técnica para o jogo.

Provável time: Max Walef, JP Galvão, Diego Jussani, Matheus Mancini e César Morais; Emerson Santos, Lima, Gustavo Bochecha e Albano; Everton Brito e Quirino.

Como chega o Santos?

O Santos chega de uma derrota para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, mas mesmo com a derrota, o Alvinegro da Vila possui a segunda melhor campanha no torneio com 22 pontos e também marcando 15 gols no decorrer da comeptição.

Fábio Carille deverá ter 4 desfalques para o jogo contra o clube de Limeira, Aderlan e Diego Pituca não deverão ser escalados por estarem pendurados, o treinador do Santástico deverá utilizá-los contra a Lusa e não busca perder eles neste jogo.

Giuliano está em fase final no tratamento de uma lesão na panturrilha direita e Willian Bigode está lesionado na coxa esquerda, ficando também de fora da partida.

Mesmo com os desfalques, Carille poderá contar com o retorno de Otero para a escalação titular.



Provável time: João Paulo, Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Tomás Rincón e Cazares e Otero; Morelos (Furch) e Guilherme.