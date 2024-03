Na noite dessa terça-feira (12), em Saquarema, a Portuguesa-RJ enfrentou o time do Cuiabá pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo terminou 0 a 0 e a equipe matogrossense levou a melhor nas disputas de pênalti por 4 a 3.

Primeira etapa sem oportunidades para ambos os lados

O primeiro tempo da partida foi de poucas emoções, terminando sem um chute sequer na meta de ambos os goleiros, Bruno (Portuguesa) e Walter (Cuiabá). Na posse de bola viu-se um equilíbrio, mas nenhum dos times teve uma chance clara para abrir o placar. O jogo viu defesas dominantes na primeira metade da partida.

Poucas diferenças teve a segunda etapa em relação ao primeiro tempo

Os times começaram de maneira similar a primeira etapa, trocando muitos passes no meio de campo e pouca objetividade. O primeiro chute no gol da partida foi ocorrer apenas aos 16 minutos da etapa final do jogo. O chute no alvo de Deyverson foi a única grande oportunidade do Cuiabá de abrir o marcador.

Já a Portuguesa demorou mais para chegar perto da meta do time matogrossense. Aos 50 minutos da segunda etapa, Vinícius Garcia ficou com a sobra e cruzou na medida para Patrick Carvalho, sozinho, praticamente embaixo da trave. O centroavante tentou concluir de peito, mas errou o alvo e perdeu chance inacreditável. Jogo empatado e decisão por pênaltis.

A decisão por pênaltis

A partida se encaminhou para a disputa de pênaltis após o empate sem gols no tempo normal. Para começar as cobranças, Anderson Rosa acertou a trave do goleiro Walter. Já o Cuiabá começou suas cobranças acertando a rede e começando em vantagem.

Após isso, os times acertaram 6 cobranças seguidas, chegando num cenário de 4 a 3 para o Cuiabá na última cobrança de cada time. Se a Portuguesa errasse o quinto pênalti, a classificação seria do Cuiabá. Lucas Silva foi para a cobrança e bateu mal, fácil para a defesa de Walter. Desse jeito, o Cuiabá acertou os quatro pênaltis que bateu, enquanto a Portuguesa acertou apenas três de cinco.

Situação na competição

Com esse resultado no jogo único da segunda fase o Cuiabá se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil , com adversário ainda a ser definido, podendo ser os times que se classificaram na segunda fase (20) ou um dos times que entrarão na próxima fase da competição, que são os times classificados para a Libertadores, o melhor colocado do Brasileirão de 2023 que não foi para a competição continental e os campeões da Copa Verde, Copa do Nordeste e Série B. Já a Portuguesa-RJ está eliminada do torneio e ainda está disputando a vaga para o ano que vem, através da Taça Rio.

Próximos jogos

A Portuguesa-RJ tem um duelo difícil valendo vaga para a final da Taça Rio as 18:30 (horário de Brasília) do próximo sábado (16) contra o Boavista, a partida de ida terminou 1 a 1. Entretanto, o Boa Vista tem a vantagem dos dois resultados iguais, por conta disso a única coisa que importa para a Portuguesa-RJ é a vitória.

O Cuiabá também entrará em campo no final de semana, enfrentando o Luverdense pela partida de ida do Campeonato Matogrossense. O confronto ocorrerá domingo às 17:00 (horário do Mato Grosso).