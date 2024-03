O momento de estreia no Brasileiro Feminino se aproxima para o São Paulo e a atacante Dudinha. Em busca de firmar seu espaço no time, a atleta contou a importância da Seleção nesse processo.

Nome certo nas convocações de Rosana, Dudinha é um dos pilares da Seleção Brasileira Sub-20. Nesses períodos com a amarelinha, a atacante aproveita para ampliar seu leque de conhecimentos diante das táticas diferentes apresentadas e trabalhadas pela treinadora.

"Os treinos na Seleção são muito importantes. Lá a Rosana tem uma tática e o Viana aqui no São Paulo outra, mas eu sempre tiro um bom proveito de ambos para levar de um para o outro tudo que for agregar", explicou.

Depois de participar do primeiro período de treinos da Seleção no ano, Dudinha retornou ao São Paulo e direcionou suas atenções ao Brasileiro. Para ela, o objetivo é ter um desempenho ainda melhor que o da última temporada.

"Estamos treinando intensamente de olho na estreia do Brasileirão, fazendo os últimos ajustes com a equipe. Minhas expectativas são de fazermos um grande campeonato e irmos além do que fizemos no ano passado. Sempre queremos avançar e dar o nosso melhor", completou.

A equipe tricolor estreia no campeonato nacional neste sábado, diante do Cruzeiro. A bola rola para o duelo às 16h, no Castor Cifuentes.